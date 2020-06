Barga



Piazzette, la pro loco anticipa: “Sarà una festa diversa”

sabato, 27 giugno 2020, 15:04

di viola pieroni

Mentre ancora si aspettano disposizioni precise dal comune, per quanto riguarda l'organizzazione delle piazzette, l'associazione Pro Loco Barga ha intanto anticipato che la tradizionale festa sarà quest'anno totalmente diversa.



Spiega infatti il presidente Carlo Feniello: “Il comune di Barga sta organizzando una festa alternativa a beneficio dei ristoratori del centro storico duramente colpiti da mesi di restrizioni. Come Pro Loco daremo il nostro pieno appoggio a collaborare per la buona riuscita della manifestazione.”

Come già ipotizzato da molti, inoltre, saranno presenti spazi aperti per gustare il cibo da asporto (acquistato ai ristoranti) e la cultura avrà un ruolo in primo piano con letture di libri e possibilmente musica; il tutto nei limiti delle disposizioni per salvaguardare la sicurezza.

In molti stanno quindi attendendo, in questi giorni, chiarimenti e precise linee guida da parte del comune.