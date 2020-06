Presentazione del libro "I giorni dell'Ombra e della Luce" a Barga

Altri articoli in Barga

martedì, 30 giugno 2020, 12:39

Da giovedì 2 luglio partirà a Barga il progetto “Mangiaggiro Take Away Barga" nel centro storico. Ispiratrice del tutto la pandemia covid-19, le nuove misure e le nuove abitudini, anche, per consumare i pasti, non più dentro ma fuori da locali, sia a casa che all’aperto, utilizzando il servizio da...

martedì, 30 giugno 2020, 09:29

Si è tenuto martedì 23, presso la sala consiliare del comune di Barga, l'incontro fra l'amministrazione comunale per la quale erano presenti il sindaco Campani il vicesindaco Salotti e l'assessore alle attività produttive Romagnoli, e le OO.SS provinciali rappresentati da Saisi per UILM (UIL) Rossi per FIOM, (CGIL) Casotti per...

domenica, 28 giugno 2020, 12:07

All'interno de "Il Ciocco OpenDay – Summer Edition", l'evento ad ingresso libero dedicato allo sport all'aria aperta e tutte le nuove proposte della tenuta del Ciocco, è stato inaugurato oggi Il Ciocco Bike & Gift Shop, un nuovo punto vendita rivolto agli appassionati di Mtb, e non solo

domenica, 28 giugno 2020, 10:37

Il gruppo consiliare di minoranza del comune di Barga, "Progetto Comune", interviene con una nota critica in merito alla riapertura della piscina comunale

sabato, 27 giugno 2020, 15:04

Mentre ancora si aspettano disposizioni precise dal comune, per quanto riguarda l'organizzazione delle piazzette, l'associazione Pro Loco Barga ha intanto anticipato che la tradizionale festa sarà quest'anno totalmente diversa

giovedì, 25 giugno 2020, 15:15

Nonostante tutti i suoi sforzi, il Coronavirus non è mai riuscito a entrare nella RSA "Belvedere", gestita dal gruppo “Sereni Orizzonti”. I tamponi sui 31 ospiti e 28 operatori hanno infatti sempre dato esito negativo e adesso la struttura diretta da Valter Poli è aperta a nuovi ingressi