Barga



Progetto Comune: "Bene riapertura piscina, ma avremmo preferito esserne informati prima"

domenica, 28 giugno 2020, 10:37

Il gruppo consiliare di minoranza del comune di Barga, "Progetto Comune", interviene con una nota critica in merito alla riapertura della piscina comunale.



"Con grande piacere - esordisce il gruppo - apprendiamo notizie positive in merito alla riapertura della piscina comunale di Barga. Ma allo stesso tempo, con grande dispiacere, anche questa volta, come sempre, apprendiamo la notizia dalla stampa, nonostante la presentazione di formale richiesta da parte del nostro gruppo che di seguito riportiamo: “Come comunicato dal Sindaco, è noto che, in attesa dei prescritti lavori di messa a norma, l'Amministrazione Comunale, è intenzionata ad assegnare, provvisoriamente, la gestione della piscina Comunale per la corrente stagione estiva. Ad oggi non abbiamo notizie dell'eventuale assegnazione e della relativa riapertura. Come gruppo Consiliare chiediamo di conoscere dati certi in merito all'assegnazione e alla riapertura dell'impianto. Inoltre, chiediamo copia di eventuali manifestazioni d'interesse esistenti agli atti e notizie di come intende procedere l'Amministrazione in relazione a queste per arrivare all'assegnazione”. Abbiamo controllato il sito del comune e non abbiamo trovato nulla in merito all'assegnazione della gestione della piscina per il corrente anno (forse ci è sfuggito!). Certo vengono privilegiati gli organi di informazione e non i consiglieri di minoranza o il sito del comune per la pubblicazione degli atti ufficiali".



"Siamo contenti - afferma il gruppo consiliare - dell'inizio dell'attività e del servizio alla cittadinanza ma avremmo preferito conoscere le modalità di assegnazione, prima dell'apertura, per una questione di trasparenza in merito all'avvenuta esclusione di altre eventuali società interessate alla gestione del bene comune. 1. Esiste un contratto per la concessione della gestione? 2. Se si, in che data stipulato? 3. Esistono agli atti altre manifestazioni di interesse? 4. Se si, perché la scelta è ricaduta sulla società che attualmente gestisce il servizio? Ecco queste sono le domande alle quali chiediamo una risposta. Ovviamente chiediamo una risposta tramite la stampa visto che le richieste ufficiali non trovano riscontro. Certo, visto che, il metodo di divulgazione delle notizie attraverso la stampa, è stato ampiamente collaudato dalla maggioranza, useremo tale metodo anche noi forse più redditizio. Inoltre, informiamo i cittadini che, nell'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale convocato per il 29.06.2020, non sono state inserite due mozioni presentate dal gruppo di opposizione e precisamente una relativa al divieto di utilizzo della tecnologia 5G sul territorio comunale fino al termine della sperimentazione al fine di capire eventuali effetti dannosi per la salute pubblica; un'altra mozione relativa alla gestione e cura dei beni comuni da parte della cittadinanza attiva. Queste mozioni, come riferito dal sindaco, verranno trattate nel prossimo consiglio comunale".



"Da ultimo - incalzano i consiglieri -, non perché meno importanti, segnaliamo per l'ennesima volta, l'avaria sul sito del comune che non permette la visione delle videoconferenze relative ai consigli comunali. I cittadini, come da loro segnalato e da noi constatato, non possono vedere i consigli comunali le cui registrazioni dovrebbero essere visibili sul sito del comune per 20 giorni come da disposizioni in vigore. Nonostante le nostre segnalazioni fatte al sindaco ed al segretario comunale, anche in consiglio comunale, nulla è stato risolto. Anzi, cosa ben più grave, nulla è stato fatto per risolvere la problematica segnalata. Infatti, nella mattinata del 26.06.2020, il tecnico competente alla gestione informatica del sito del comune, interpellato dal capogruppo Feniello, ha riferito di non sapere nulla in merito all'avaria perché nessuno gli aveva segnalato questo. Allora se il sindaco o altri funzionari deputati a risolvere la problematica, nulla fanno, forse sorge il dubbio che quelle registrazioni non devono essere viste... "



"A questo punto - conclude il gruppo -, per garantire la visione da parte degli utenti interessati, visto il protrarsi dell'inconveniente (accidentale o voluto), provvediamo in proprio a pubblicare le registrazioni su un canale Youtube dove gli aventi diritto possono visionarle liberamente".