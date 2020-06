Barga



Progetto Comune: “Danni maltempo, di chi è la responsabilità?”

domenica, 7 giugno 2020, 14:20

A seguito dei danni registrati nel comune di Barga dopo l'ultimo eccezionale evento alluvionale, "Progetto Comune" ricorda le segnalazioni fatte nell'anno precedente dal gruppo agli enti competenti e rimaste inascoltate.

"Intendiamo far presente al Pd di Barga e all’attuale sindaco del comune stesso eletto con i voti del Pd - esordisce il gruppo -, che su quelle “otto paginette” - come dite voi - del nostro programma elettorale, sono presenti sia la chiara intenzione di dover provvedere urgentemente alla regimazione delle acque su tutto il territorio comunaleche la volontà e l’intenzione di provvedere periodicamente alla manutenzione ordinaria di fossi, griglie, zanelle e torrenti che, nel susseguirsi delle amministrazioni sempre targate Pd, è sempre stata trascurata nel corso degli anni".

"Dal giorno in cui abbiamo preso parte all’attuale amministrazione - spiegano i consiglieri -, non ci siamo certamente dimenticati dei nostri intenti, ed è per questo che abbiamo più volte segnalato al sindaco situazioni di pericolo e di incuria di tombini e zanelle, invitando lo stesso a provvedere alla loro sistemazione e alla loro pulizia. Stessa segnalazione è stata fatta per il fosso di Mologno sia al sindaco che alle autorità competenti, ma nessuno ha mai provveduto a metterlo in sicurezza. Quest’ultimo disastro poteva e doveva essere evitato".

"Senza negare che quello del 4 giugno è stato un evento eccezionale abbattutosi sul nostro territorio - incalza l'opposizione -, con una maggiore cura ordinaria siamo certi che i danni e i disagi avuti e subiti dai nostri cittadini sarebbero stati molti meno; se poi il Pd avesse addirittura iniziato ad adempiere agli impegni riportati sul proprio programma elettorale – lo stesso programma che da 20 anni e con fatica si sforza di riscrivere identicamente ogni cinque anni – magari oggi ci sarebbe una regimazione delle acque efficiente e i danni subiti sarebbero stati meno ingenti".



"Nella circostanza - conclude il gruppo - porgiamo i nostri auguri di pronta guarigione all'ingegner Alessandro Donini del comune di Barga per l'infortunio subito. Rivolgiamo un accorato consiglio al segretario dell’unione comunale del Pd di Barga: invece di scaldarsi ed innervosirsi per rivendicare la paternità di atti importanti, come lo è quello di Plastic Free, cerchi di svolgere al meglio il ruolo di consigliere della sua creatura politica comunale e inviti la stessa a fare tutte quelle cose che si è dimenticato di fare quando era sindaco".