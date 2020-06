Barga



Progetto Comune: "Riduzione plastica, problematica che non conosce colore politico"

sabato, 20 giugno 2020, 12:16

Il gruppo di opposizione del comune di Barga, "Progetto Comune", interviene dopo la mozione presentata in consiglio e trattata durante l''ultima assise.



"Nell’ultimo consiglio comunale - esordisce il gruppo - è stata trattata la mozione “Barga Plastic Free” presentata dal gruppo consiliare di opposizione e contenente importanti indicazioni volti alla tempestiva attuazione di provvedimenti per la riduzione della plastica monouso e per la predisposizione di piani di bonifica dei siti inquinati sul territorio comunale, con particolare attenzione a quelli noti situati lungo l’alveo del fiume Serchio".



"La mozione - affermano i consiglieri - è stata bocciata con i voti della maggioranza, con il risultato di ritardare ancora l’esecuzione delle attività necessarie volte alla riduzione della plastica e alla bonifica dei siti. Contestualmente, la maggioranza ha presentato e approvato un proprio ordine del giorno alternativo e meno incisivo, perdendo anche stavolta l’occasione per convergere in modo deciso e doveroso su una problematica quanto mai urgente, non più rinviabile e che non conosce colore politico in quanto tutti abbiamo il dovere di salvaguardare l’ambiente per lasciarlo in buona salute alle nuove generazioni".



"Ad ogni modo - conclude la minoranza -, ci rallegriamo per il sopralluogo effettuato sulle sponde del fiume Serchio, unitamente alla maggioranza e ai componenti dell’Osservatorio Rifiuti Zero, per verificare quanto da noi più volte segnalato - cioè la presenza eccessiva di rifiuti plastici provenienti dai siti inquinati - e per definire le azioni per la ripulitura dell’alveo nell’ambito territoriale del comune di Barga; azioni queste che eviterebbero alle dinamiche di alveo di veicolare detti rifiuti verso il mare".