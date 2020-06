Barga



Riparte la cultura a Barga: conferenza di Vittorio Lino Biondi

martedì, 23 giugno 2020, 10:57

Riparte la cultura a Barga. Sabato 27 giugno alle ore 21.00, presso il giardino della Fondazione Ricci Onlus (via Roma, 20 - Barga), si terrà la conferenza del col. (ris.) Vittorio Lino Biondi "Donne nella storia. La contessa Sophie Chotek". L'evento, che avrebbe dovuto svolgersi in concomitanza con la Festa della Donna e che venne annullato a causa dell'emergenza Coronavirus, riapre così le attività culturali sul territorio barghigiano, in concomitanza dell'anniversario dell'attentato di Sarajevo, in cui persero la vita l'Arciduca Ferdinando e la moglie, protagonista della conferenza. L'iniziativa, promossa da Fondazione Ricci Onlus, Istituto Storico Lucchese sez. Barga, Commissione Pari Opportunità, Unitre Barga, Comune di Barga e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, si terrà all'esterno della Fondazione in ottemperanza alle normative vigenti sul distanziamento sociale; pertanto, in caso di maltempo, sarà rimandata a data da destinarsi.