Alla Fondazione Ricci la proiezione del documentario su Giuseppe Magi

martedì, 14 luglio 2020, 12:43

Il segretario della UIlm area nord Toscana, Giacomo Saisi: "Servono anche soluzioni alternative. Lo stabilimento è in crisi ma dà ancora lavoro a 800 persone, compreso l'indotto"

domenica, 12 luglio 2020, 14:48

Anche il gruppo consiliare di minoranza del comune di Barga, "Progetto Comune", dice la sua dopo il giudizio negativo della Conferenza dei Servizi al progetto del pirogassificatore alla Kme di Fornaci

sabato, 11 luglio 2020, 15:00

Il gruppo per l'ambiente "La Libellula", da sempre in prima linea nella battaglia contro il pirogassificatore a Fornaci, esprime soddisfazione per il giudizio negativo espresso dalla Conferenza dei Servizi al progetto proposto e portato avanti dall'azienda Kme

sabato, 11 luglio 2020, 08:32

Ieri sera, presso la sala incontri Circular Academy dell’auditorium della Kme in via Cesare Battisti a Fornaci di Barga, si è tenuta l'audizione finale dell’inchiesta pubblica relativa al procedimento di via e al rilascio di provvedimenti autorizzativi relativi al progetto per il pirogassificatore allo stabilimento Kme

venerdì, 10 luglio 2020, 17:43

Luca Mastronaldi, responsabile del Dipartimento montagna e zone disagiate di Fratelli d'Italia, commenta con soddisfazione il giudizio espresso dalla Conferenza dei Servizi sul progetto del pirogassificatore alla Kme di Fornaci

venerdì, 10 luglio 2020, 16:56

Caterina Campani commenta la decisione, appena giunta sulla sua scrivania, con cui la Conferenza dei Servizi della Regione Toscana si è espressa negativamente nei confronti del progetto per il gassificatore della Kme a Fornaci di Barga