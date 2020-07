Campagna contro violenza, Commissione lancia appello: "Utilizzare scontrini come mezzo di informazione"

Altri articoli in Barga

venerdì, 3 luglio 2020, 16:44

Anche a Barga Fratelli d'Italia scende in piazza per chiedere le dimissioni del Governo Conte e di indire le elezioni a settembre. In contemporanea alla manifestazione nazionale di Roma del centro destra FDI sarà presente a Barga in via Mordini, area mercato, la mattina di sabato 4 luglio dalle ore 09.00...

mercoledì, 1 luglio 2020, 17:00

“In data odierna si è svolto l’incontro tra la direzione aziendale Kme e il coordinamento sindacale nazionale Fim Fiom Uilm del gruppo Kme” lo comunica il coordinamento nazionale Fim Fiom Uilm Michele Folloni, Massimo Braccini e Giacomo Saisi

martedì, 30 giugno 2020, 12:39

Da giovedì 2 luglio partirà a Barga il progetto “Mangiaggiro Take Away Barga" nel centro storico. Ispiratrice del tutto la pandemia covid-19, le nuove misure e le nuove abitudini, anche, per consumare i pasti, non più dentro ma fuori da locali, sia a casa che all’aperto, utilizzando il servizio da...

martedì, 30 giugno 2020, 11:42

Sabato 11 luglio alle 18, presso il Giardino della Fondazione Ricci Onlus in via Roma 20 a Barga, si terrà la presentazione del libro "I giorni dell'Ombra e della Luce" di Maria Pia Pieri. Introducono Sara Moscardini e Andrea Giannasi. Sarà presente l'autrice

martedì, 30 giugno 2020, 09:29

Si è tenuto martedì 23, presso la sala consiliare del comune di Barga, l'incontro fra l'amministrazione comunale per la quale erano presenti il sindaco Campani il vicesindaco Salotti e l'assessore alle attività produttive Romagnoli, e le OO.SS provinciali rappresentati da Saisi per UILM (UIL) Rossi per FIOM, (CGIL) Casotti per...

domenica, 28 giugno 2020, 12:07

All'interno de "Il Ciocco OpenDay – Summer Edition", l'evento ad ingresso libero dedicato allo sport all'aria aperta e tutte le nuove proposte della tenuta del Ciocco, è stato inaugurato oggi Il Ciocco Bike & Gift Shop, un nuovo punto vendita rivolto agli appassionati di Mtb, e non solo