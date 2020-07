Barga



FdI: "Carenza di personale all'ospedale di Barga"

venerdì, 24 luglio 2020, 11:25

A tornare a puntare i riflettori sul tema della sanità sono Anna Serra, responsabile dipartimento sanità provincia di Lucca Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, vice commissario di Lucca Fratelli D'Italia, Marina Staccioli responsabile dipartimento Fratelli d'Italia regione Toscana e Luca Mastronaldi, responsabile dipartimento montagna e zone disagiate provincia di Lucca FdI Barga.



"Dopo alcuni mesi dalle visite effettuate ai due presidi ospedalieri - esordiscono - Fratelli d'Italia torna a parlare del San Francesco di Barga. Dai riscontri fatti e da alcune segnalazioni pervenuteci, ci risulterebbe una carenza di personale a fronte di un enorme carico di lavoro. Ne consegue la scarsa sicurezza sia per i vari operatori infermieristici che, in primis, per i pazienti".



"La contemporaneità tra le attività di oculistica e delle sedute operatorie di ginecologia, ad esempio - incalzano -, necessiterebbe di operatori sanitari. Auspichiamo che il responsabile che coordina le varie turnazioni dei due presidi ospedalieri (Barga e Castelnuovo di Garfagnana) risolva con rapidità i problemi di turnazione del personale al fine di distribuire sui due presidi le forze necessarie a svolgere le varie attività, il tutto a tutela dei lavoratori, ma soprattutto dei degenti".