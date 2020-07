Barga



Il Covid non ferma il Festival Opera Barga: una ripartenza in musica

giovedì, 23 luglio 2020, 15:43

di tommaso boggi

Torna finalmente a Barga, dopo i vari timori dei mesi scorsi a causa delle limitazioni anti-covid, Festival Opera Barga, iniziativa che ogni anno attrae turisti e coinvolge i cittadini del paese trasportandoli per tutta l'estate sulle note di nuovi e vecchi compositori. Quest'anno l'edizione sarà più anomala, con solo due date realmente "estive" il 24 ed il 25 luglio nell'ambito del progetto "Musica nei Borghi", cui seguiranno dei concerti a settembre ancora da programmare ufficialmente.

Il sindaco di Barga Caterina Campani, presente alla conferenza di presentazione dell'iniziativa, ha così commentato questa "ripartenza musicale" dell'estate barghigiana: "Come amministrazione abbiamo voluto fortemente mantenere alcuni appuntamenti estivi, anche se ovviamente fatti in modo diverso dal passato oltre che in contesti diversi, scoprendo in un certo senso anche la bellezza di certe iniziative in contesti diversi da quelli in cui venivano tradizionalmente fatte" ha affermato il primo cittadino, riferendosi al cambiamento del luogo dove avverranno i concerti, ovvero in piazza San Felice nel centro barghigiano, dove l'organizzazione potrà garantire il rispetto dio tutte le norme anti-covid.

Soddisfatto il presidente di Opera Barga Nicholas Hunt: "Sono molto contento che siamo riusciti a fare quest'edizione del festival con vecchie presenze e nuovi "adepti", due concerti a Barga ed uno a Pistoia (presso il chiostro San Gregorio alle ore 21 ndr.), con un organico ridotto certo, ma con lo stesso spirito degli anni passati".

Questa "anteprima" del festival come l'ha definita Hunt, sarà sabato 25 luglio alle 19 e domenica 26 luglio alle 19,30 in piazza San Felice, dove l'EnsembleLe Musiche di Simone Bernardini porterà Antonin Dvorak – Terzetto per violini e viola in Do Magg. Op. 74 seguito poi da un omaggio a Beethoven, nel 250° anniversario della nascita del maestro. Nella seconda serata invece Alessandro Marcello porterà il Concerto per flauto (oboe) e archi in Re min. e di Franz Schubert il Quintetto per archi in Do Magg. D 956.