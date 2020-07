Barga



Il Mercato del Forte torna a Barga

martedì, 28 luglio 2020, 20:25

Dopo la trasferta di dicembre, complice il cioccolato, Il Mercatino da Forte dei Marmi e Il Mercato del Forte tornano a Barga dove hanno lasciato molti appassionati del Versilia Style. “Riabbracciamoci Forte”, quindi, giovedì 6 agosto, a Barga, in provincia di Lucca!

L’evento, realizzato in collaborazione con il Comune, si tiene in piazza Pertini, adiacente piazza Matteotti, dalle 7.00 alle 22.00.

Qui, residenti e non solo potranno ritrovare il piacere dello shopping 200% Forte dei Marmi: eccellenze dell’artigianato toscano, come pelletteria e borse, abbigliamento e accessori di tendenza, pregiata maglieria in cachemire, i migliori brand dell’abbigliamento uomo-donna, biancheria per la casa e capi in pelle.



Giovedì 6 agosto, a Barga, Il Mercatino da Forte dei Marmi e Il Mercato del Forte, insieme, per uno shopping glamour e di qualità.



Per ulteriori informazioni accedere alla pagina Facebook www.facebook.com/ilmercatinodafortedeimarmi.