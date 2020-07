Issata la bandiera di San Cristoforo

Altri articoli in Barga

domenica, 19 luglio 2020, 14:56

Così Francesco Marini, vicepresidente di Confindustria Toscana Nord, Tiziano Pieretti, presidente della sezione Carta e cartotecnica di Confindustria Toscana Nord e vicepresidente di Assocarta, Alessandro Cafissi, presidente di ANCE Toscana Nord-sezione Edili di Confindustria Toscana Nord e Fabrizio Palla, presidente della sezione Lapidei e varie di Confindustria

sabato, 18 luglio 2020, 17:38

Non tarda ad arrivare la risposta dell'assessore alle manutenzioni e ai lavori pubblici del comune di Barga, Pietro Onesti, dopo la denuncia di una mamma che si è lamentata del degrado e della chiusura del parco giochi di Fornaci

sabato, 18 luglio 2020, 16:50

Replica così l’assessore all’ambiente Federica Fratoni agli industriali che, attraverso Confindustria Toscana Nord, si sono oggi lamentati della scarsa capacità toscana di smaltimento e recupero energetico dei rifiuti. Bene il riutilizzo e la loro riduzione, dice Confindustria, ma gli impianti di smaltimento alla fine comunque servono

sabato, 18 luglio 2020, 16:21

Queste le parole di Valentina, mamma di due bambini, residente a Fornaci di Barga, che vuole far presente una situazione comune a molti genitori: il parco infatti versa in uno stato a dir poco indecoroso, con sporco e aghi su tutti i giochi, con la fontana in condizioni pessime

venerdì, 17 luglio 2020, 16:45

In questo delicato momento storico, nel quale la maggior parte degli italiani ha dato prova di grande senso di responsabilità, anche il Comitato 1° Maggio ha fatto la sua parte, senza clamori, come il drammatico momento richiedeva

venerdì, 17 luglio 2020, 14:11

Lo sostiene l'assessore regionale Marco Remaschi, in relazione agli ultimi sviluppi riguardanti la Kme di Fornaci di Barga: una posizione che l'assessore sostiene dall'inizio di tutta la vicenda e che ha avuto modo di ribadire anche due giorni fa ai rappresentanti sindacali della fabbrica, Uilm-Uil, Fiom-Cgil e Fim-Cisl