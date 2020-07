Barga



Mastronaldi (FdI): "Pirogassificatore, forse messa parola fine al progetto di Kme"

venerdì, 10 luglio 2020, 17:43

Luca Mastronaldi, responsabile del Dipartimento montagna e zone disagiate di Fratelli d'Italia, commenta con soddisfazione il giudizio espresso dalla Conferenza dei Servizi sul progetto del pirogassificatore alla Kme di Fornaci.



"Apprendo dalle dichiarazioni della sindaca Caterina Campani - esordisce - che probabilmente è stata messa la parola fine al progetto pirogassificatore proposto da Kme, la conferenza dei servizi rigetta il piano proposto dall'azienda".



"Una vittoria di un'intera Valle - commenta -, di tutti quei cittadini che con forza e determinazione hanno manifestato il loro dissenso. Vorrei precisare che in questa battaglia, tutti, compreso il sottoscritto, non sono mai stati contro i lavoratori di Kme, semmai contro una proprietà che con testardaggine ha voluto portare avanti un disegno privo di ogni logica e divisorio".



"Una vittoria - aggiunge -, permettetemi, anche personale, rivendico con forza e con orgoglio l'essere stato il primo in consiglio comunale a sollevare questa problematica che, solo in seguito è diventata battaglia di popolo. Ho lottato da consigliere comunale, ho lottato quando ero responsabile del dipartimento ambiente di Fratelli d'Italia, portando ai rappresentanti regionali e nazionali del mio partito la voce dei miei cittadini e le loro perplessità in merito al progetto presentato, ho lottato come politico locale e infine da semplice cittadino".



"Adesso - conclude - non dobbiamo abbassare la guardia e tenere monitorate le situazioni ancora in essere, la salvaguardia della salute e il diritto al lavoro devono procedere in simbiosi. Oggi possiamo far nostre le parole del poeta Pascoli viviamo nella valle del bello e del buono è mai come oggi questa terra torna a risplendere".