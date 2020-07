Barga



Musica e prodotti tipici a Barga

venerdì, 24 luglio 2020, 12:36

Un tè con le donne protagoniste della musica classica. E' il titolo dell'originale iniziativa promossa dal Centro Antiviolenza "Non ti Scordar di Te" e sostenuta da Coldiretti Donne Impresa Lucca con il patrocinio del comune di Barga e delle Pari Opportunità del comune di Barga.

L'iniziativa, calendarizzata dal Centro Antiviolenza per la festa della donna dello scorso 8 marzo, era stata rimandata a causa dell'emergenza sanitaria, riprende adesso con nuovi significati. Il format è quello del "Tè concerto" che vedrà esibirsi insieme la soprano Bianca Barsanti accompagnata al pianoforte da Michele Salotti e le aziende agricole del territorio in un inedito percorso che ci farà capire come la pensavamo prima delle suffragette, del divorzio e del femminismo. "Siamo moltissime e siamo impegnate a sostenere la nostra terra col nostro lavoro. – spiega Francesca Buonagurelli, Presidente Donne Impresa Coldiretti Lucca – La presenza della donne, in agricoltura, ha contribuito al salto di qualità di molti settori chiave come quello turistico ed a concepire nuove metodologie di lavoro. Ci sono voluti però anni per comprendere i cambiamenti profondi da attuare. La collaborazione delle donne provenienti da diversi settori porta a risultati sorprendenti come l'evento del Tè Concerto. La musica incontra quindi le imprenditrici locali nell'intento comune di sostenere una iniziativa importante come quella del Centro antiviolenza".

In seguito alle normative anti-Covid è necessario prenotare la partecipazione lasciando un messaggio alla segreteria telefonica dell'associazione "Non ti scordar di te" al 0583.766094 lasciando nome, cognome e numero di telefono.