Barga



Onesti: "Nessun degrado a Fornaci, entro la prossima settimana riaprono tutti i parchi giochi"

sabato, 18 luglio 2020, 17:38

di andrea cosimini

Non tarda ad arrivare la risposta dell'assessore alle manutenzioni e ai lavori pubblici del comune di Barga, Pietro Onesti, dopo la denuncia di una mamma, pubblicata oggi sulle colonne della Gazzetta del Serchio (leggi qui), che si è lamentata del degrado e della chiusura del parco giochi di Fornaci.



Onesti ha voluto innanzitutto sgomberare il campo da qualsiasi accusa riguardante le condizioni di presunto abbandono del parco: "Il parco è attualmente chiuso in quanto è un cantiere - ha spiegato l'assessore -. E fino a quando rimane un cantiere, non è possibile entrarvi. Dire che il parco è nel degrado, mentre stiamo facendo di tutto per mettere la gente in sicurezza, non lo trovo né giusto né corrispondente al vero. Certamente quando verrà riaperto sarà nostra premura, prima di renderlo nuovamente accessibile al pubblico, effettuare tutte le opere di pulizia e manutenzione. Ci mancherebbe. Ma attualmente, ripeto, è un cantiere".



Onesti ha quindi ripercorso, in breve, la cronologia dei lavori e spiegato i motivi del ritardo nella riapertura: "Abbiamo ricevuto un finanziamento di 25 mila euro - ha dichiarato l'assessore - per incrementare e sostituire ulteriori giochi che non erano più a norma di legge. Cosa è successo però? C'è stato il lockdown, dovuto al Coronavirus, e la ditta non ha potuto quindi sostituirli nell'immediato. Appena sbloccata la situazione, però, gli operai si sono messi all'opera ed hanno effettuato la sostituzione dei vari giochi. C'è stato però un ritardo, dovuto alla mancanza di alcuni pezzi per montare un particolare gioco, per cui la ditta ha dovuto sospendere temporaneamente il cantiere in attesa dell'arrivo di un altro nuovo gioco".



"Come amministrazione - ha affermato Onesti - aspettavamo, appunto, che arrivasse questo nuovo gioco per riaprire tutti i parchi del comune. Cosa che avverrà entro la prossima settimana in accordo con le associazioni di volontariato, l'Arciconfraternita di Barga e la Misericordia del Barghigiano".



La domanda sorge però spontanea: perchè tutti i parchi giochi del comune di Barga sono ancora chiusi nonostante, in altri comuni, questi sono stati riaperti da tempo? "Essendo il parco giochi di Fornaci molto frequentato, con assembramenti importanti, mi sembrava poco corretto tenere chiuso un parco e aprire gli altri - ha detto Onesti -. Entro la prossima settimana, comunque, il parco (così come tutti gli altri parchi del comune) verrà riaperto, con sanificazione ogni mattina, dalle 9 in poi".