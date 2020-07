Barga



"Parco giochi a Fornaci chiuso e nel degrado": la denuncia di una mamma

sabato, 18 luglio 2020, 16:21

di viola pieroni

“L’amministrazione del comune di Barga, a distanza da oltre due mesi dalla fine della quarantena, ancora non è riuscita ad aprire uno spazio a Fornaci per i bambini: la categoria 0-6 anni è stata totalmente ignorata fin dall'inizio del lockdown, e anche ora l'unico parco disponibile in zona è in stato di totale abbandono e degrado. A Gallicano, Lucca, addirittura in grandi città come Pisa i parchi giochi sono stati riaperti: questo è l'unico che è chiuso, e nonostante si stiano aspettando i lavori di miglioramento è da oltre una settimana che sono fermi.”

Queste le parole di Valentina, mamma di due bambini, residente a Fornaci di Barga, che vuole far presente una situazione comune a molti genitori: il parco infatti versa in uno stato a dir poco indecoroso, con sporco e aghi su tutti i giochi e con la fontana in condizioni pessime.

“A risentire di questa situazione, come nella maggior parte dei casi del genere, sono i bambini – denuncia Valentina -: il parco infatti non è stato mai aperto ma, essendo i cartelli poco chiari e le transenne disposte in modo confuso, a volte le persone lasciano che i propri figli usufruiscano di quei giochi, per poi essere spesso mandati via dai vigili; non dico che sia colpa loro, stanno facendo solo il loro lavoro; il problema sta alla base. Due settimane fa ho scritto ad un assessore in comune che mi assicurava che entro breve tempo sarebbero stati completati i lavori di restauro, e che il parco sarebbe potuto tornare ad essere fruibile da tutti: purtroppo ad ora i lavori sembrano ancora fermi”.

“Il minimo in una situazione come questa – conclude questa mamma - sarebbe avere la possibilità di usufruire di altri spazi, o perlomeno dare certezze a tutti quei genitori che aspettano da mesi la riapertura, visto che Fornaci come paese non è attrezzato in alcun modo per i bambini.”