Simonini: "Via della Repubblica a Fornaci ancora troppo pericolosa"

Altri articoli in Barga

martedì, 7 luglio 2020, 16:42

L’amministrazione comunale e la Pro Loco, con Barga Jazz Club, per andare incontro alla critica situazione di attività commerciali e musicisti, hanno promosso per due fine settimana nel mese di luglio una serie di eventi musicali dal vivo, che accompagneranno le cene dei ristoranti nel borgo

martedì, 7 luglio 2020, 15:49

Grande finale, nonostante la pandemia, per le scuole del territorio: a seguito della maturità, venticinque alunni frequentanti varie sezioni dell’istituto Isi Barga hanno conseguito il diploma con la valutazione di 100/100, di cui quattro con lode

lunedì, 6 luglio 2020, 12:44

La Commissione Pari Opportunità del comune di Barga lancia un appello ai commercianti del territorio: utilizzare gli scontrini come mezzo di informazione. Un pezzo di carta capace di entrare nelle vite di tutti, rimane nel portafoglio, in fondo ad un sacchetto o nelle tasche delle giacche e prima di buttarlo via...

venerdì, 3 luglio 2020, 16:44

Anche a Barga Fratelli d'Italia scende in piazza per chiedere le dimissioni del Governo Conte e di indire le elezioni a settembre. In contemporanea alla manifestazione nazionale di Roma del centro destra FDI sarà presente a Barga in via Mordini, area mercato, la mattina di sabato 4 luglio dalle ore 09.00...

mercoledì, 1 luglio 2020, 17:00

“In data odierna si è svolto l’incontro tra la direzione aziendale Kme e il coordinamento sindacale nazionale Fim Fiom Uilm del gruppo Kme” lo comunica il coordinamento nazionale Fim Fiom Uilm Michele Folloni, Massimo Braccini e Giacomo Saisi

martedì, 30 giugno 2020, 12:39

Da giovedì 2 luglio partirà a Barga il progetto “Mangiaggiro Take Away Barga" nel centro storico. Ispiratrice del tutto la pandemia covid-19, le nuove misure e le nuove abitudini, anche, per consumare i pasti, non più dentro ma fuori da locali, sia a casa che all’aperto, utilizzando il servizio da...