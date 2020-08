Barga



A Barga inaugura il nuovo Conad City

martedì, 4 agosto 2020, 12:08

Aprirà al pubblico, giovedì 6 agosto alle 9.00 il nuovo Conad City in Via Canipaia, a seguito del trasferimento del negozio di Via Roma. All’inaugurazione saranno presenti il sindaco Caterina Campani e il parroco Serafini per la consueta benedizione e taglio del nastro.

Il negozio, tutto nuovo e realizzato in un immobile vuoto ormai da anni, si sviluppa su oltre 400 mq di superficie di vendita ed è in grado di ospitare i clienti in un ambiente più grande e più confortevole; è presente anche un ampio parcheggio, che permetterà a tutti una spesa più comoda e razionale.

Presenti tutti i reparti freschi e freschissimi quali ortofrutta, panetteria, salumi e latticini ed il nuovo reparto gastronomia calda nel quale sarà possibile acquistare piatti pronti e prodotti di rosticceria a tutte le ore. Altra novità il banco di macelleria assistita, che offrirà alla clientela maggiore servizio. Forte la presenza di prodotti del territorio, soprattutto freschi e maggiore profondità assortimentale. Il punto di vendita presenta 4 casse ed occupa 15 persone.

Tutti i locali sono stati realizzati con particolare attenzione all’impatto ambientale e all’efficientamento energetico: è stato installato un nuovissimo impianto frigo alimentare a Co2, un gas naturale con impatti ambientali particolarmente ridotti. Inoltre è stata privilegiata la scelta di un’illuminazione a led ed attrezzature di ultima generazione che garantiscono il risparmio energetico.

“Un nuovo negozio dove accoglieremo i nostri clienti con la passione, l’efficienza e la qualità che ci contraddistinguono da sempre, con l’obiettivo di confermarci punto di riferimento per l’intero paese.” – afferma la socia Conad Roberta Rocchiccioli– “L’impegno volto a valorizzare il nostro territorio è costante ed il riutilizzo di una struttura che per molto tempo è rimasta inattiva, ne è la testimonianza e ci permette di dare nuovo impulso al commercio della nostra cittadina. Speriamo che l’impegno ed il lavoro fatto venga apprezzato dai nostri clienti e dunque vi aspettiamo per l’apertura”

Fra i servizi garantiti dal nuovissimo Conad City: Ordina e Ritira, il servizio di spesa on line con il ritiro in negozio, il servizio di vendita di libri scolastici e quello di pagamento bollettini. Servizi sempre più richiesti che vanno a rafforzare l’offerta del nuovo punto di vendita.

Il supermercato Conad City è aperto dal lunedì al sabato con orario continuato, dalle ore 8.00 alle 20.00. la domenica 8.30 – 13.00 e 15.30 – 20.00. In occasione dell’inaugurazione sarà distribuito un omaggio .

In questo periodo di emergenza Covid-19 sono state attivate tutte le misure di sicurezza e sanificazione previste dalla legge.