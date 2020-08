Barga



A Barga si organizza la Fiera del Volontariato

venerdì, 21 agosto 2020, 10:31

La Pro Loco Barga comunica l'intenzione di organizzare la Fiera del Volontariato del comune di Barga. Sarà l'occasione per le associazioni di volontariato di mettersi in evidenza, trovare nuovi volontari, fare autofinanziamento. Offrirà, a chi è interessato a svolgere attività di volontariato, l’opportunità di conoscere in maniera veloce ma approfondita, le possibilità di volontariato nel settore sociale di Barga in una cornice informale e divertente.



"Nel nostro territorio - spiega la pro loco - ci sono tantissime associazioni di volontariato e quest’anno più che mai le associazioni no-profit si trovano in difficoltà: oltre al problema economico legato alla riduzione delle occasioni di fare autofinanziamento, la pandemia ha fatto aumentare il numero di richieste di aiuto ma al contempo sono aumentati gli ostacoli, la burocrazia e la quantità di volontari che sarebbero necessari".



"Il volontariato e l’associazionistica sul nostro territorio - prosegue l'associazione - sono inoltre visiti come un ambito quasi esclusivamente rivolto a persone pensionate o disoccupati che hanno tanto tempo da dedicarvi. Mancano invece forze giovani per garantire un futuro a queste associazioni. Il volontariato ha una lunga tradizione e i volontari sono molto richiesti dalle varie associazioni del territorio. Ciononostante non sempre le persone sanno a chi rivolgersi, per ricevere un orientamento che permetta loro di sfruttare in pieno le proprie competenze".



Durante la fiera del volontariato ogni associazione avrà il proprio stand e la possibilità di esibirsi in una dimostrazione o un laboratorio delle proprie attività. "Abbiamo già registrato alcune adesioni - conclude la pro loco - e confidiamo di riceverne altre. La Pro Loco Barga invita quindi i rappresentanti di tutte le associazioni di volontariato del comune di Barga a partecipare ad un primo incontro 'illustrativo' per raccogliere pareri e adesioni per la fiera del volontariato. L'appuntamento è per mercoledì 2 settembre ore 21 presso la Sala Colombo a Barga. Ringraziamo anticipatamente tutte le associazioni che parteciperanno, per maggiori informazioni scriveteci a prolocobarga@gmail.com".