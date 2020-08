Accusa un malore lungo il sentiero: soccorso escursionista

Altri articoli in Barga

sabato, 15 agosto 2020, 17:21

Si è conclusa con un successo oltre le aspettative la prima edizione dell'evento Per la via del Diaspro avvenuta questa mattina a Barga. Un’iniziativa fortemente legata al territorio, che valorizza un pezzo importante della storia di Barga e apre interessanti opportunità per il futuro

sabato, 15 agosto 2020, 13:03

Coronavirus, c'è un nuovo caso positivo nel comune di Barga; si tratta di un ragazzo di 20 anni residente a Fornaci di Barga che è risultato positivo dopo essersi sottoposto al tampone in seguito al rientro da una vacanza all'estero insieme ad alcuni amici

venerdì, 14 agosto 2020, 17:28

Sabato 15 e domenica 16 agosto Barga ospiterà nuovamente il mercatino dell'artigianato, presso Piazza Pascoli: il comune di Barga assieme a "We Planner" ha infatti organizzato l'evento, che si svolgerà dalle ore 18 alle 23

giovedì, 13 agosto 2020, 21:06

La Mostra sui Miracoli Eucaristici realizzata da Carlo Acutis, esposta a Barga, nel Chiostro di San Francesco fino al 6 settembre, tutti i giorni con orario 9-19

giovedì, 13 agosto 2020, 16:55

In relazione all’episodio accaduto nella mattina del 10 agosto, presso il Piazzale del Fosso, l’amministrazione comunale di Barga comunica che il giorno seguente i residenti del centro storico sono stati ricevuti dal sindaco e dal capogruppo con delega al centro storico Maresa Andreotti, per ascoltarli e per approfondire

giovedì, 13 agosto 2020, 14:31

Un piano di interventi di "edilizia leggera" come da indicazioni ministeriali da 750mila euro per garantire un adeguato miglioramento delle condizioni igienico-sanitare delle scuole superiori, nonché una migliore funzionalità impiantistica, oltre alla nuova organizzazione degli spazi per la didattica a seguito dell'emergenza Covid -19