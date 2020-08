Barga ospita il mercatino dell'artigianato

Altri articoli in Barga

giovedì, 13 agosto 2020, 21:06

La Mostra sui Miracoli Eucaristici realizzata da Carlo Acutis, esposta a Barga, nel Chiostro di San Francesco fino al 6 settembre, tutti i giorni con orario 9-19

giovedì, 13 agosto 2020, 16:55

In relazione all’episodio accaduto nella mattina del 10 agosto, presso il Piazzale del Fosso, l’amministrazione comunale di Barga comunica che il giorno seguente i residenti del centro storico sono stati ricevuti dal sindaco e dal capogruppo con delega al centro storico Maresa Andreotti, per ascoltarli e per approfondire

giovedì, 13 agosto 2020, 14:31

Un piano di interventi di "edilizia leggera" come da indicazioni ministeriali da 750mila euro per garantire un adeguato miglioramento delle condizioni igienico-sanitare delle scuole superiori, nonché una migliore funzionalità impiantistica, oltre alla nuova organizzazione degli spazi per la didattica a seguito dell'emergenza Covid -19

mercoledì, 12 agosto 2020, 15:35

Il gruppo di minoranza del comune di Barga "Progetto Comune", per voce del capogruppo Francesco Feniello, interviene dopo la rimozione dei mezzi avvenuta lunedì sul piazzale del fosso

mercoledì, 12 agosto 2020, 13:56

Non ci sarà il consueto ballo serale nei giorni del 15 e 16 agosto, in occasione della fiera di Santa Maria e San Rocco. Lo rende noto l’amministrazione comunale che, d’intesa anche con i commercianti del Giardino, ha deciso di annullare le sue serate di ballo previste in piazza Pascoli

martedì, 11 agosto 2020, 13:39

Il covid non ferma lo storico appuntamento estivo del BargaJazz Festival, anche quest’anno pronto con un’edizione 2020 studiata per garantire la massima sicurezza di pubblico e artisti in questo periodo di pandemia e per mandare l’ennesimo segnale di ripresa di una vita musicale e culturale che, fino a pochi mesi...