Barga



"Barga per vie e sentieri": quattro itinerari per conoscere il territorio

giovedì, 20 agosto 2020, 14:46

di tommaso boggi

Inaugurata ufficialmente oggi l'iniziativa "Barga per vie e sentieri", che ha visto collaborare amministrazione comunale, associazioni e privati per dare vita ad un insieme di percorsi, podistici e ciclabili, così da far conoscere la storia e il territorio barghigiano tramite svariate tappe di interesse culturale passando per il verde di quelle colline tanto care al Pascoli al quale è stato tra l'altro intitolato uno dei percorsi.

Si tratta infatti di quattro itinerari ad anello che, prendendo come punto di partenza Barga, ripercorrono alcuni dei siti di maggior rilevanza storica del comune come, ovviamente, la casa del poeta ed i luoghi legati alla sua vita, che rientrano nel percorso "la via della poesia", mentre un largo spazio è stato dato a "la via Della Robbia", il percorso più lungo tra quelli presentati con circa 4 ore di cammino che porteranno i visitatori attraverso tutti i siti e le frazioni dove la famiglia Della Robbia ha lasciato una sua opera.

Il vicesindaco Vittorio Salotti ha ufficializzato la partenza del progetto, con i consiglieri Baldacci e Cella, presso la sala consiliare del comune ringraziando tutti coloro che si sono spesi nello sviluppo dell'iniziativa e precisando che questo è solo un punto di partenza: "la nostra amministrazione aveva già nella sua campagna elettorale posto l'accento sullo sviluppo del territorio montano e sull'ambito sportivo – ha affermato Salotti - dovevamo quindi trovare degli itinerari che dessero risalto alle tante bellezze del nostro comune. Questo progetto che presentiamo oggi con orgoglio è un importante punto di partenza per la promozione turistica del nostro territorio" ha concluso il vicesindaco.

In aggiunta ai due percorsi già citati vi sono anche "la via della contessa", che ripercorre i possedimenti della contessa Matilde di Canossa nella zona alta del comune e "la via della liberazione" che arriva fino alla fortezza di Sommocolonia. Tutti i percorsi sono studiati per essere percorribili anche in bici seguendo le alternative segnate sulla mappa consultabile online su www.visitbarga.com/lasciatevi-ispirare/itinerari/.