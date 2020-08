Barga



BargaJazz Festival, sul palco Rossano Emili e Luca Gusella

venerdì, 21 agosto 2020, 09:48

Continua il BargaJazz Festival con un doppio appuntamento sabato 22 agosto. Nei giardini di Villa Gherardi si alterneranno sul palco due solisti della BargaJazz Orchestra, il vibrafonista Luca Gusella ed il sax baritono di Rossano Emili. Entrambi presenteranno loro progetti originali in piccolo gruppo Luca Gusella con Andrea Grossi al contrabbasso e Ale Rossi alla batteria e Rossano Emili con un inedito quartetto con Guido Zorn al contrabbasso, Francesco Poeti alla chitarra e Daniele Paoletti alla batteria.

Il trio di Gusella, di impronta jazzistica proporrà un repertorio ricco di sconfinamenti in altri generi musicali e improntato sulla ricerca ritmica con la rielaborazione di brani della tradizione in metri dispari con soluzioni sorprendenti.

Rossano Emili presenta un repertorio di sue composizioni originali con un'attenzione particolare all'atmosfera timbrica attraverso l'utilizzo di sax alto, sax baritono, clarinetto e clarinetto basso.

Precede i concerti di sabato 22 alle ore 18:00 presso la sala consiliare del Comune di Barga un incontro con il musicologo Francesco Martinelli che traccerà il profilo di uno dei grandi maestri del jazz con una conferenza su "Dexeter Gordon". Nell'occasione verrà presentata l'edizione edizione italiana curata da Martinelli per la collana Siena Jazz/EDT della biografia di Dexter Gordon scritta dalla vedova Maxine, ripercorrendo la carriera del grande sax tenore narrata nel libro attraverso una scelta di registrazioni audio e video.

Il BargaJazz Festival 2020 proseguirà fino al 30 di Agosto con tanti appuntamenti che si terranno all'aperto e in piena sicurezza, nella splendida cornice dei Giardini di Villa Gherardi a Barga.

Domenica 23 agosto confermata la manifestazione Barga IN Jazz che si terrà a partire dal pomeriggio nei giardini di Villa Gherardi dove si alterneranno i gruppi di giovani provenienti da SienaJazz University. La giornata sarà inaugurata alle ore 17:30 dalla West Coast Street Band che guiderà il pubblico tra le strade e le piazze del centro storico. Alle ore 18:30, come ogni anno, previsto anche un concerto presso il Duomo di S. Cristoforo in una cornice suggestiva e spirituale con Dimitri Grechi Espinoza che presenterà il suo ultimo lavoro discografico "In A Spiritual Way". La giornata si concluderà poi in serata con l'Enojazz Quintet e una grande jam session abbinata alla degustazione di vini a cura di Azienda agricola Macea ed i produttori di Borgo a Mozzano.

Dal 25 al 30 agosto ancora concerti con Andy Sheppard e Rita Marcotulli, Scott Hamilton con Alkaline Trio, il trio MELEZ con il batterista Jim Black e la cantante Cansu Tanrıkulu, Nico Gori, Fulvio Sigurtà, Stefano Onorati.

L'ingresso ai concerti prevede biglietti alla portata di tutti da 5 a 10 euro con un'importante promozione rivolta agli studenti delle scuole civiche di musica, dei licei musicali che avranno accesso ai concerti con un biglietto poco più che simbolico di 1 euro.

Il programma completo è disponibile sul sito www.bargajazz.it, per informazioni e prenotazioni: info@bargajazz.it – Tel. 0583723860. Prevendite su https://www.liveticket.it/bargajazz