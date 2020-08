Coronavirus, nuovo caso a Fornaci: è un uomo di Brescia

Altri articoli in Barga

sabato, 1 agosto 2020, 16:38

Il gruppo volontari della solidarietà G.V.S. ODV di Barga, come concordato con il responsabile Asl, ha dato il via alle uscite sul territorio nell'ambito del progetto “Opportunità ludico sportive e musicali per un tempo più libero”

venerdì, 31 luglio 2020, 16:22

Un macchinario moderno, grazie al quale il personale può effettuare diagnosi precoci sui piccoli pazienti. E’ l’ecografo donato dal gruppo Kedrion alla Pediatria dell’ospedale “San Francesco” di Barga in memoria di Guelfo Marcucci

mercoledì, 29 luglio 2020, 17:29

Una moderna apparecchiatura elettromedicale per l'allevio del peso. E’ stata donata dall’Arciconfraternita della Misericordia di Barga alla struttura di Recupero e Rieducazione Funzionale dell’ospedale di Barga

martedì, 28 luglio 2020, 20:25

Dopo la trasferta di dicembre, complice il cioccolato, Il Mercatino da Forte dei Marmi e Il Mercato del Forte tornano a Barga dove hanno lasciato molti appassionati del Versilia Style

lunedì, 27 luglio 2020, 18:48

Personale in linea con gli standard previsti e massima sicurezza per degenti ed operatori. Lo evidenzia l’Azienda USL Toscana nord ovest dopo l’intervento degli esponenti di “Fratelli d’Italia” sull’attività delle sale operatorie in Valle del Serchio ed in particolare all’ospedale di Barga

sabato, 25 luglio 2020, 17:25

Il capogruppo di minoranza Francesco Feniello ed i consiglieri del suo gruppo, con soddisfazione annunciano che la mozione presentata per la gestione e cura dei beni comuni, illustrata nel corso della seduta consiliare, è stata apprezzata e votata all'unanimità