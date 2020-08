Barga



Coronavirus, scoperto focolaio a Fornaci: positiva una famiglia marocchina

sabato, 8 agosto 2020, 12:50

Purtroppo i nuovi casi di coronavirus crescono nel comune di Barga. É stato scoperto un cluster, un nuovo focolaio in provincia di Lucca, che interessa al momento cinque persone: una famiglia marocchina residente a Fornaci di Barga.



É in corso ovviamente tutta la procedura per risalire ai contatti della famiglia di questi giorni. Tutti i positivi sono naturalmente in isolamento. Il contagio della famiglia sarebbe avvenuto comunque fuori dalla provincia di Lucca. A contrarre il coronavirus sarebbe stato infatti uno dei componenti della famiglia in visita ad alcuni parenti ammalati e poi risultati positivi.



A dare la notizia come sempre il sindaco Caterina Campani che invita tutti, in questa fase così delicata, a fare attenzione alle misure previste per il distanziamento sociale, la pulizia delle mani e le mascherine. Per tanto riguarda questo nuovo cluster ovviamente, la asl ha attivato tutte le procedure per risalire alla epidemiologia del caso.