Giannini: "Pronto a rappresentare tutti i cittadini della Valle del Serchio"

venerdì, 28 agosto 2020, 08:46

di daniele venturini

Si è tenuta ieri sera, presso il ristorante Il Bugno di Fornaci di Barga, la presentazione del candidato di Fratelli d'Italia, Michele Giannini, sindaco di Fabbriche di Vergemoli, per le prossime votazioni regionali. Alla presenza di una cinquantina di “supporter”, e con la partecipazione dell'onorevole Riccardo Zucconi, Matteo Pedrini, vice commissario provinciale di Fratelli d'Italia e consigliere comunale a Capannori, Anna Maria Frigo, anch'essa candidata a consigliere alle prossime votazioni regionali, con Fratelli d'Italia, il sindaco di Fabbriche di Vergemoli ha ufficialmente dato il via alla sua campagna elettorale.

Giannini si è detto entusiasta dell'opportunità che gli è stata data e ha ringraziato l'onorevole Zucconi per averla resa possibile. Il primo cittadino ha detto di essere pronto a rappresentare tutti i cittadini della Garfagnana e della Media Valle, nel caso che venga eletto al consiglio regionale. "In questi 15 anni di sindaco - ha detto - ho maturato una grande esperienza amministrativa –. Sono nato e vivo in Garfagnana, conosco i problemi che affliggono la nostra Valle e penso di avere la competenza e la tenacia per provare a risolverli. Se sarò eletto al consiglio regionale, il mio impegno sarà finalizzato alla ricerca di risorse da portare nella Valle del Serchio. Desidero mettere tutto il mio entusiasmo e la mia voglia di fare, al solo fine di aiutare il territorio, perché in questi anni è stato dimenticato da Firenze. La Garfagnana merita di avere un rappresentante nella sua valle, e io, penso, di essere la persona giusta" ha concluso Giannini.

Successivamente ha preso la parola l'onorevole Zucconi, il quale si è detto convinto che Giannini è il candidato giusto per la Valle del Serchio, perché - a suo dire - ha una grande esperienza amministrativa e una forte motivazione, doti importanti per poter rappresentare degnamente un territorio. Zucconi ha elogiato il grande lavoro fatto in questi lunghi anni di attività amministrativa da Giannini, che è riuscito a portare nel comune di Fabbriche di Vergemoli molte risorse.

Infine ha parlato Anna Maria Frigo, di Bagni di Lucca, anch'essa candidata di Fratelli d'Italia a consigliere regionale, la quale si è detta pronta a lavorare con entusiasmo, mettendo a disposizione dei cittadini la sua professionalità e competenza, al solo fine di migliorare le condizioni sociali ed economiche in cui versa la Valle del Serchio.

