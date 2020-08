Barga



Gvs Barga, prima uscita post-Covid

sabato, 1 agosto 2020, 16:38

Il gruppo volontari della solidarietà G.V.S. ODV di Barga, come concordato con il responsabile Asl, ha dato il via alle uscite sul territorio nell'ambito del progetto “Opportunità ludico sportive e musicali per un tempo più libero”.



“Finalmente – spiega il presidente Francesco Feniello - i ragazzi diversabili hanno fatto la prima uscita e come località è stata scelta la frazione Renaio nel comune di Barga. Vista la temperatura del giorno non poteva essere scelta una località più appropriata. I ragazzi con gli accompagnatori, al termine delle attività, hanno gustato una buonissima pizza all'ombra del castagno all'esterno del ristorante “Il Mostrico”.



“Rimasti tutti soddisfatti – continua Feniello - hanno ringraziato Franca, Luca e il personale tutto per il servizio prestato. Preme precisare che il trasporto dei frequentatori è avvenuto nel rispetto delle regole anti Covid. La frequenza e le uscite non sono avvenute negli stessi modi e termini di come avveniva prima della chiusura nella fase emergenziale. Al fine di ridurre le occasioni di rischio e contatti tra persone, i responsabili del G.V.S. hanno deciso di adottare le seguenti misure di prevenzione: il G.V.S. potrà ospitare giornalmente solo piccoli gruppi di ospiti con la conseguente necessità di prevedere una rotazione delle persone e quindi non di una frequenza giornaliera; le attività del G.V.S. sono rimodulate in ragione appunto dell’emergenza in atto; saranno privilegiate attività di carattere individuale o di piccolo gruppo per evitare il più possibile aggregazioni e scambi tra ospiti; l’ospite sarà invitato all’igiene delle mani più volte al giorno e saranno costantemente rinforzati, nei limiti della sua capacità di comprensione, i messaggi volti a favorire le buone pratiche di contenimento della diffusione del contagio; verrà rilevata la temperatura corporea e chiediamo ai genitori e/o tutori di non inviare i ragazzi alle attività in presenza di sintomi riconducibili al Coronavirus Covid 19”.



“Nonostante le limitazioni – conclude - è stata una bellissima giornata all'aria aperta, molto apprezzata dagli ospiti diversabili e dagli operatori. Nella circostanza si ringrazia la Misericordia di Castelnuovo Garf/na e la protezione civile di Molazzana che da anni collaborano con il G.V.S.. Un ringraziamento particolare a tutti i volontari e alle operatrici dott.ssa Chiara Piegaia (psicologo) e Costanza Paolinelli e da ultimo a tutti i nostri ragazzi diversabili che come sempre hanno saputo trasmettere a noi tutti le loro emozioni e la loro gioia per la prima uscita”.