Barga



Il duo Andy Sheppard-Rita Marcotulli al BargaJazz Festival

venerdì, 28 agosto 2020, 11:27

Ancora un concerto dal respiro internazionale sabato 29 al BargaJazz Festival con il duo di Andy Sheppard al sax tenore e Rita Marcotulli al pianoforte. Una collaborazione nata dall'incontro dei due nel 1988 che ha prodotto negli anni concerti nei più importanti festival ed alcuni dischi fondamentali. I due si sono incontrati grazie alla loro comune passione per François Truffaut. La loro amicizia si è ulteriormente cementata quando Andy ha partecipato all'album Koiné di Rita, e infine hanno perfezionato il loro sodalizio musicale attraverso i numerosi concerti live che hanno tenuto insieme in tutta Europa.

Andy Sheppard è uno dei principali sassofonisti europei e uno dei pochissimi musicisti britannici ad aver avuto un impatto significativo sulla scena jazz internazionale, suonando e scrivendo per allestimenti da solista a big band e orchestra da camera. Ha registrato per etichette come Blue Note, Verve, Label Bleu e Provocateur. Sheppard ha registrato e sviluppato nuova musica con artisti diversi come il percussionista brasiliano Nana Vasconcelos, il violinista indiano L.Shankar, la musicista folk inglese Kathryn Tickell, i compositori classici contemporanei John Harle e Joanna MacGregor, il cantautore John Martyn, e alcuni tra i più importanti compositori del jazz contemporaneo come Carla Bley e George Russell.

Rita Marcotulli comincia a suonare professionalmente negli anni settanta collaborando con artisti internazionali come Chet Baker, Jon Christensen, Billy Cobham, Peter Erskine, Steve Grossman, Joe Henderson, Helène La Barrière, Joe Lovano, Charlie Mariano, Marilyn Mazur, Pat Metheny, Sal Nistico, Michel Portal, Kenny Wheeler, Noa, Norma Winstone. Nel 1987 viene votata miglior nuovo talento attraverso un sondaggio della rivista Musica Jazz e l'anno seguente si trasferisce in Svezia, dove rimane fino al 1992. In Italia collabora fra gli altri con Ambrogio Sparagna, Pino Daniele, Gianmaria Testa. Nel 1996 accompagna Pat Metheny in un'esibizione al Festival di Sanremo. Per il cinema ha realizzato la colonna sonora del film Basilicata coast to coast grazie alla quale ha ricevuto il Ciak d'oro, il Nastro d'argento alla migliore colonna sonora ed il David di Donatello per il miglior musicista (prima donna in assoluto a ricevere questo riconoscimento).

Domenica 30 doppio concerto con due solisti dell'orchestra di Bargajazz che presenteranno i loro progetti in piccolo gruppo: il chitarrista Angelo Lazzeri in trio con Daniele Mencarelli al basso e Paolo Corsi alla batteria, e il quartetto del pianista Stefano Onorati con il trombettista Fulvio Sigurtà, Gabriele Evangelista al contrabbasso e Alessandro Paternesi alla batteria.

L'ingresso ai concerti prevede biglietti alla portata di tutti da 5 a 10 euro con un'importante promozione rivolta agli studenti delle scuole civiche di musica, dei licei musicali che avranno accesso ai concerti con un biglietto poco più che simbolico di 1 euro.

Il programma completo è disponibile sul sito www.bargajazz.it, informazioni: info@bargajazz.it

Prevendite su https://www.liveticket.it/bargajazz