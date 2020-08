Inaugurato Il Folletto di Jessica Barbi: un sogno che continua

Altri articoli in Barga

giovedì, 6 agosto 2020, 15:39

Stasera alle ore 19:30, sulla terrazza del locale “Shamrock Irish Pub" di Barga (viale Marconi) si terrà la presentazione del libro “In Alaska fa caldo. Il Nord, la Bicicletta e Jack London", a cura dello scrittore e giornalista barghigiano Stefano Elmi

giovedì, 6 agosto 2020, 10:31

AAA cercasi con urgenza in tutta Italia almeno un centinaio di infermieri e operatori sociosanitari da impiegare nelle strutture del gruppo “Sereni Orizzonti”, azienda leader in Italia nella costruzione e gestione di residenze sanitarie assistenziali per anziani non autosufficienti

mercoledì, 5 agosto 2020, 12:31

Negli scorsi giorni, ed in particolar modo nella mattinata di oggi, alcuni volontari si sono dati appuntamento per svolgere dei lavori di pulizia e sistemazione del parco pubblico “Fratelli Kennedy” a Barga

martedì, 4 agosto 2020, 15:13

“Per la via del Diaspro”: è questo il nome dell’evento organizzato dalla Pro Loco di Barga. Sabato 15 agosto si terrà la prima edizione della passeggiata lungo i sentieri, nei dintorni di Barga, che portano alle Cave del Diaspro

martedì, 4 agosto 2020, 13:25

Le organizzazioni sindacali hanno espresso le loro preoccupazioni per la situazione dei bassi carichi di lavoro e per il conseguente aumento dei giorni di cassa integrazione, aggravata ancor di più dalla fase post Covid che stenta a far ripartire le produzioni

martedì, 4 agosto 2020, 12:08

Aprirà al pubblico, giovedì 6 agosto alle 9.00 il nuovo Conad City in Via Canipaia, a seguito del trasferimento del negozio di Via Roma. All’inaugurazione saranno presenti il sindaco Caterina Campani e il parroco Serafini per la consueta benedizione e taglio del nastro