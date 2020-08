Barga



La mostra sui miracoli eucaristici esposta a Barga

giovedì, 13 agosto 2020, 21:06

La Mostra sui Miracoli Eucaristici realizzata da Carlo Acutis, esposta a Barga, nel Chiostro di San Francesco fino al 6 settembre, tutti i giorni con orario 9-19.

Un ragazzo normale, che va a scuola, studia, gioca a calcio ma anche con i video games, ama la musica, viaggiare. Ha anche una grande passione per l’informatica. Un ragazzo normale innamorato, innamorato di Gesù, dell’Eucarestia. Un ragazzo che vede in ogni persona la meraviglia dell’Amore di Dio Creatore. Sorridente e vivace, molto generoso, ogni giorno sente il desiderio di andare alla S.Messa e di pregare il S.Rosario, con l’amore profondo per la Madonna. Amava dire: “l’Eucarestia è l’autostrada per il Cielo”.

Evidentemente il suo compito più importante, vivere in pienezza il dono della Vita, l’essere immagine di Dio, lo svolge in pochi anni. Adolescente, a 15 anni muore in pochi giorni, di leucemia fulminante. Amava camminare sulle orme di San Francesco e aveva desiderato di essere sepolto ad Assisi. Le sue spoglie sono ora nella Basilica della Spoliazione, dove San Francesco sposò sorella povertà, e sempre ad Assisi il prossimo 12 ottobre sarà dichiarato beato, dopo che la Chiesa ha riconosciuto un miracolo avvenuto per sua intercessione: la guarigione inspiegabile scientificamente di un bambino brasiliano.

Con la sua breve vita ha lasciato il segno in tutti coloro che lo hanno conosciuto ed amato, ma non solo. Carlo infatti ha voluto mettere a profitto le sue doti informatiche nel realizzare una mostra in cui racconta con parole ed immagini i Miracoli Eucaristici di cui ancora si conserva memoria ma anche di quelli recentissimi, per testimoniare come Gesù sia vivo in mezzo a noi.

Il Vicariato di Barga ospita in questi giorni la sua Mostra, 168 pannelli a colori, proprio nel chiostro di una chiesa francescana, invitando, soprattutto i giovani, a seguire le orme di Carlo Acutis, un nativo digitale “influencer” di Dio.