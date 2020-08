Misericordia di Barga, costituito il gruppo dei volontari di protezione civile

Altri articoli in Barga

domenica, 16 agosto 2020, 17:50

Partenza all'insegna dei gruppi emergenti per il BargaJazz Festival 2020 che si confronteranno martedì 18 e mercoledì 19 agosto per aggiudicarsi il premio del BargaJazz Contest

domenica, 16 agosto 2020, 10:52

L’escursionista, un uomo di 73 anni, si trovava assieme ad un gruppo che dal Rifugio Santi alla Vetricia si era incamminato sul sentiero n.20. Dopo pochi tornanti ha accusato dei sintomi che hanno indotto i compagni ad allertare tempestivamente i soccorsi

sabato, 15 agosto 2020, 17:21

Si è conclusa con un successo oltre le aspettative la prima edizione dell'evento Per la via del Diaspro avvenuta questa mattina a Barga. Un’iniziativa fortemente legata al territorio, che valorizza un pezzo importante della storia di Barga e apre interessanti opportunità per il futuro

sabato, 15 agosto 2020, 13:03

Coronavirus, c'è un nuovo caso positivo nel comune di Barga; si tratta di un ragazzo di 20 anni residente a Fornaci di Barga che è risultato positivo dopo essersi sottoposto al tampone in seguito al rientro da una vacanza all'estero insieme ad alcuni amici

venerdì, 14 agosto 2020, 17:28

Sabato 15 e domenica 16 agosto Barga ospiterà nuovamente il mercatino dell'artigianato, presso Piazza Pascoli: il comune di Barga assieme a "We Planner" ha infatti organizzato l'evento, che si svolgerà dalle ore 18 alle 23

giovedì, 13 agosto 2020, 21:06

La Mostra sui Miracoli Eucaristici realizzata da Carlo Acutis, esposta a Barga, nel Chiostro di San Francesco fino al 6 settembre, tutti i giorni con orario 9-19