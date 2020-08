Barga



Niente ballo serale per la fiera di Santa Maria e San Rocco

mercoledì, 12 agosto 2020, 13:56

Non ci sarà il consueto ballo serale nei giorni del 15 e 16 agosto, in occasione della fiera di Santa Maria e San Rocco. Lo rende noto l’amministrazione comunale che, d’intesa anche con i commercianti del Giardino, ha deciso di annullare le sue serate di ballo previste in piazza Pascoli.

Causa il ripresentarsi di nuovi casi di coronavirus in Valle del Serchio in queste settimane, pur essendo la situazione assolutamente sotto controllo, è stato deciso, in via cautelativa, consultate anche le autorità sanitarie e le forze dell’ordine, di annullare le due serate previste.

“Questa decisione non deve fare allarmare nessuno - ha detto in proposito il sindaco di Barga Caterina Campani; è solo una misura precauzionale che ci siamo sentiti di prendere in una situazione che comunque non presenta particolari problematiche dal punto di vista dell’allerta sanitaria. Resta chiaramente, ai di là degli eventi in programma o annullati, l’invito a rispettare le solite regole di distanziamento e di utilizzo della mascherina quando è necessario”

Piazza Pascoli, saltato il ballo, sarà però interessata da altri eventi che la animeranno per il 15 ed il 16 agosto: in entrambe le serate saranno presenti, dalle 17 e per tutta la sera, banchi di artigianato e nelle due serate sarà possibile anche usufruire del servizio ristorazione con il Pub 46 e di intrattenimento musicale (nella sera del 15 agosto anche con un concertino dal vivo).