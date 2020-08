Barga



Veicoli rimossi sul fosso, l'amministrazione: "Avviata istruttoria per verificare i fatti"

giovedì, 13 agosto 2020, 16:55

In relazione all’episodio accaduto nella mattina del 10 agosto, presso il Piazzale del Fosso, l’amministrazione comunale di Barga comunica che il giorno seguente i residenti del centro storico sono stati ricevuti dal sindaco e dal capogruppo con delega al centro storico Maresa Andreotti, per ascoltarli e per approfondire.

"L’amministrazione comunale - afferma la giunta - sta verificando quanto accaduto, ed ha avviato un’istruttoria per verificare i fatti e come si sono susseguiti in conformità alla normativa in materia. Quello che non riteniamo accettabile - incalza - è il comunicato del gruppo di minoranza dove viene deriso un componente della giunta. Del resto chi non amministra, non sapendo cosa significhi questo, ha anche del tempo libero per simili considerazioni di poco rispetto per chi si sta impegnando per la comunità".