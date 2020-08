Volontari puliscono il parco Kennedy

Altri articoli in Barga

martedì, 4 agosto 2020, 15:13

“Per la via del Diaspro”: è questo il nome dell’evento organizzato dalla Pro Loco di Barga. Sabato 15 agosto si terrà la prima edizione della passeggiata lungo i sentieri, nei dintorni di Barga, che portano alle Cave del Diaspro

martedì, 4 agosto 2020, 13:25

Le organizzazioni sindacali hanno espresso le loro preoccupazioni per la situazione dei bassi carichi di lavoro e per il conseguente aumento dei giorni di cassa integrazione, aggravata ancor di più dalla fase post Covid che stenta a far ripartire le produzioni

martedì, 4 agosto 2020, 12:08

Aprirà al pubblico, giovedì 6 agosto alle 9.00 il nuovo Conad City in Via Canipaia, a seguito del trasferimento del negozio di Via Roma. All’inaugurazione saranno presenti il sindaco Caterina Campani e il parroco Serafini per la consueta benedizione e taglio del nastro

lunedì, 3 agosto 2020, 14:04

Dopo mesi e mesi (era dalla metà di aprile che non accadeva) un nuovo caso di positività da coronavirus nel comune di Barga. É un uomo di 74 anni, di origine albanese, residente a Brescia, ma domiciliato a Fornaci dove é ospite di parenti

sabato, 1 agosto 2020, 16:38

Il gruppo volontari della solidarietà G.V.S. ODV di Barga, come concordato con il responsabile Asl, ha dato il via alle uscite sul territorio nell'ambito del progetto “Opportunità ludico sportive e musicali per un tempo più libero”

venerdì, 31 luglio 2020, 16:22

Un macchinario moderno, grazie al quale il personale può effettuare diagnosi precoci sui piccoli pazienti. E’ l’ecografo donato dal gruppo Kedrion alla Pediatria dell’ospedale “San Francesco” di Barga in memoria di Guelfo Marcucci