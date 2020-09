Barga



A Barga si presenta un libro dedicato alla lotta contro il tumore al seno

giovedì, 24 settembre 2020, 21:29

In occasione dell'Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, la Commissione Pari Opportunità del comune di Barga presenta come conclusione del Festival Letterario barghigiano "Voltiamo Pagina", insieme all'associazione "Il Ritrovo di Roberta", un libro dedicato alla lotta contro il tumore al seno. La presentazione di "Ali nel Buio" si terrà sabato 26 settembre alle ore 16,30 in Piazza del Comune con la scrittrice Marisa Pensato. Introduce Paola Marchi presidente di Cento Lumi.

Seguiranno altre iniziative "rose" durante il mese di ottobre sulla prenzione (programma in fase di definizione)

Per info cpo. barga@gmail.com