Barga



Coronavirus, due nuovi casi a Barga e Mologno

mercoledì, 30 settembre 2020, 14:13

Il sindaco di Barga Caterina Campani comunica l’accrescersi dei casi di Coronavirus nel territorio del comune di Barga. Oggi purtroppo sono da registrare due nuovi casi; un ventenne ed un adulto, uno residente a Barga ed uno a Mologno. I protocolli sanitari per stabilire le eventuali quarantene delle persone più a contatto con i due casi, sono comunque al vaglio dell’azienda sanitaria e sono già avviati.

In questo mese di settembre i nuovi contagi da Coronavirus nel territorio barghigiano sono arrivati a 11. Un numero che fa rinnovare al primo cittadino l’invito la popolazione, in special modo i giovani, ma in generale tutti i cittadini, al massimo rispetto delle misure previste per combattere il contagio, dalle mascherine nei locali pubblici, nelle scuole, nei luoghi affollati, al distanziamento sociale laddove è necessario.

“Dobbiamo assolutamente evitare che la situazione torni ad essere tale da richiedere misure ancora più drastiche – dichiara Caterina Campani - Invito dunque tutto alla prudenza, ad indossare le mascherine, a rispettare le distanze interpersonali e in generale ad un atteggiamento prudente”.