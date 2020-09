Barga



Daniele Bottelli in cammino per la solidarietà

mercoledì, 2 settembre 2020, 12:29

In questi giorni è a Barga Daniele Bottelli, impegnato in un cammino per sensibilizzare le persone che incontra e promuovere così una raccolta di fondi. La sua speranza è che questo cammino diventi metafora del percorso di guarigione per i bambini colpiti dalla leucemia. Alla base della sua esperienza infatti una buona causa: raccogliere fondi a favore del Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino.

Daniele ha iniziato a camminare nel 2017 e da allora non si è più fermato. In questo viaggio ha attraversato 5 cammini italiani. A pochi km da casa ha imboccato la via Francisca del Lucomagno (da Morazzone a Pavia), poi si è avviato sul gambo genovese del Cammino di Sant'Agostino (da Pavia a Genova), da lì ha percorso il Sentiero Liguria lungo la riviera di Levante (da Genova a Luni); dopo un breve tratto sulla via Francigena (da Luni a Pontremoli) adesso Daniele sta affrontando la via del Volto Santo (da Pontremoli a Lucca) che attraversa il nostro comune, con tappa a Barga. Un cammino fra fede e determinazione che unisce passione e solidarietà.

Chiunque volesse sostenere Daniele nella sua nobile impresa potrà avere informazioni andando sul sito https://www.retedeldono.it/it/iniziative/comitato-maria-letizia-verga/daniele-bruno.bottelli/insieme-passo-dopo-passo