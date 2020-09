Barga



Il festival "LuccAutori" giunge alla 26^ edizione

mercoledì, 16 settembre 2020, 18:47

Carlo Cottarelli, Giancarlo Governi, Vincenzo Mollica, Daniela Barbiani, Chiara Lico, Ennio Cavalli, Giulio Ferroni, Laura Orsolini, Sara Magnoli sono alcuni tra i protagonisti della 26^ edizione del festival LuccAutori, anche quest'anno abbinato al Premio Letterario Racconti nella Rete, giunto alla 19^ edizione. Direzione artistica di Demetrio Brandi, conduzione incontri Maria Elena Marchini. Dal 18 settembre al 7 ottobre 2020: 26 anni di LuccAutori e 19 di Racconti nella Rete.



"LuccAutori non si ferma" – dice il presidente del festival e del premio Racconti nella Rete, Demetrio Brandi. "Organizzando al meglio gli spazi, la sicurezza degli ospiti e del pubblico che verrà ad assistere agli incontri, abbiamo ritenuto di non privare la città di un appuntamento ormai tradizionale, che va "in scena" dal lontano 1994. Un festival che fa incontrare gli scrittori emergenti, vincitori della diciannovesima edizione del premio, con alcuni protagonisti della vita culturale e artistica del Paese. E per chi non potrà venire a Lucca – conclude Brandi – ci sarà la possibilità di assistere agli eventi in diretta streaming sulla pagina you tube Live Love Lucca."



Il premio letterario Racconti nella Rete, organizzato nel sito www.raccontinellarete.it, vede la pubblicazione dei 25 racconti vincitori in una antologia edita da Castelvecchi, che sarà presentata in anteprima al festival LuccAutori. Il disegno dell'antologia è stata realizzato da Massimo Cavezzali. Il festival letterario è in programma dal 18 settembre al 7 ottobre. Il calendario prevede numerosi incontri con i vincitori del premio Racconti nella Rete (venticinque scrittori da tutta Italia) e con noti personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo. Gli incontri si terranno presso Biblioteca civica Agorà, Aula Magna Fondazione Banca del Monte di Lucca, Villa Bottini e Aula magna ISI Barga.



Proseguono le importanti collaborazioni culturali con la Fondazione Mario Tobino, il Rotary Club Lucca, la Fondazione Giovanni Pascoli e con il premio letterario Casinò di Sanremo "Antonio Semeria".



In apertura del festival, un nuovo appuntamento sarà dedicato ai giovani, "LuccAutori Ragazzi", in programma venerdì 18 settembre dalle ore 10 alla Biblioteca Agorà di Lucca con le scrittrici LAURA ORSOLINI e SARA MAGNOLI. Saranno coinvolti gli studenti delle scuole lucchesi.



OSPITI – Villa Bottini - Sabato 3 ottobre alle 18 l'incontro con DANIELA BARBIANI, VINCENZO MOLLICA, ENNIO CAVALLI. Si parlerà di FEDERICO FELLINI e del suo dizionario intimo (Piemme). Protagonista dell'incontro di domenica 4 ottobre alle 18 sarà l'economista ed editorialista CARLO COTTARELLI. Parlerà del suo libro "Pachidermi e pappagalli" (Feltrinelli).



MOSTRE – Villa Bottini Anche quest'anno grande attenzione viene rivolta ai giovani, coinvolti nel programma del festival per la mostra "RACCONTI A COLORI" (inaugurazione sabato 26 settembre alle 10 a Villa Bottini). Mostra che vedrà la partecipazione degli studenti del liceo artistico PASSAGLIA, impegnati nel realizzare i disegni ispirati ai 25 racconti vincitori del premio Racconti nella Rete.



In contemporanea, sempre sabato 26 settembre, sarà allestita nelle sale di Villa Bottini la un mostra molto interessante dal titolo FELLINI FOREVER con disegni di importanti artisti contemporanei dedicati al grande regista riminese, di cui ricorre il centenario dalla nascita. Tra questi Sergio Staino, Lido Contemori, Bruno Cannucciari, Giuliano Rossetti e Marco De Angelis. A cura di Stefano Giraldi.



BARGA – FONDAZIONE GIOVANNI PASCOLI - La giornalista e scrittrice CHIARA LICO mercoledi 7 ottobre alle 10 presso l'aula magna ISI di Barga, terrà una conferenza sulle tematiche pascoliane: "Giovanni Pascoli, narratore dell'avvenire. Poesia, cronaca in versi dell'attualità". in collaborazione con la Fondazione Giovanni Pascoli. Inoltre Chiara Lico presenterà il suo libro "Il rischio" (Sinnos).



Giovedi 1 ottobre alle 18.30 all'Auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca incontro con lo scrittore, autore e conduttore televisivo GIANCARLO GOVERNI, che parlerà del libro "ALBERTO SORDI - Storia di un italiano" (Fandango). In collaborazione con ROTARY CLUB LUCCA. Interverrà il presidente del Rotary Lucca, Liban Varetti.



OCCASIONI TOBINIANE - Gli incontri con gli studenti delle scuole medie e superiori dal titolo "Occasioni Tobiniane" sono in programma venerdi 2 e sabato 3 ottobre alle 10 a Villa Bottini, Sonoorganizzati in collaborazione con la Fondazione Mario Tobino.



Venerdi 2 ottobre è in programma l'incontro con GIULIO FERRONI che presenterà la nuova edizione del libro di Mario Tobino "Il figlio del farmacista" (Vallecchi). Intervengono Isabella Tobino, presidente della Fondazione Tobino, Alessandro Bacci direttore editoriale della casa editrice Vallecchi e Divier Nelli, scrittore e consulente editoriale.



Sabato 3 ottobre saranno premiati i ragazzi vincitori della XIV edizione del Premio Mario Tobino. A seguire Daniela Barbiani e Marco Vanelli parleranno di "Tobino e Fellini: storia di un'amicizia".



Sempre sabato 3 ottobre, alle 16.30, presso la Sala Conferenze di Villa Bottini – prima della premiazione degli autori vincitori di Racconti nella Rete - proietteremo il CORTO del vincitore della sezione cortometraggi, dal titolo "Il profeta del ring", scritto dallo sceneggiatore bolognese Andrea Masotti. La produzione è di LuccAutori e Scuola di Cinema Immagina di Firenze. La regia è di Giuseppe Ferlito. Il corto verrà girato presso la palestra Boxe Lucca all'interno del polisportivo ITI (San Filippo).



Racconti nella Rete: Saranno assegnati due premi. Premio AIDR Italian Digital Revolution a Davide Deidda il più giovane vincitore di questa edizione. Interviene MAURO NICASTRI, presidente di Aidr. Davide Desantis riceverà il premio Buduàr per il miglior racconto umoristico. Consegnano il premio DINO ALOI, ALESSANDRO PREVOSTO E MARCO DE ANGELIS. La scultura in ardesia è opera dell'artista LAURA LAPIS.



PREMIAZIONI VINCITORI RACCONTI NELLA RETE - A Villa Bottini, sabato 3 e domenica 4 ottobre alle 16.30 premiazione dei vincitori della 19^ edizione di Racconti nella Rete. A seguire l'elenco dei vincitori inseriti nella due giornate di premiazione. Conduce Maria Elena Marchini. Intervento musicale di Giuseppe Sanalitro. Letture di Alexandra Tempesta, Antonella Zanca (sabato) Mario Cenni, Fabio Dostuni, Antonella Lucii (domenica).



SABATO 3 ottobre ore 16.30 villa Bottini – Proiezione del cortometraggio "Il profeta del ring" di Andrea Masotti. Regia di Giuseppe Ferlito. In collaborazione con la Scuola di Cinema Immagina di Firenze. A seguire la presentazione dell'antologia del premio letterario Racconti nella Rete 2020 a cura di Demetrio Brandi (Castelvecchi). Maria Elena Marchini incontra gli scrittori: Elisa Bazzani, Laura Curatola, Davide Deidda, Barbara Di Sandro , Luca Dettori, Alessandra Montali, Sara Musacchio, Eugenio Novara, Ezilda Pepe, Carola Pipitone, Elvira Spuntarelli, Riccardo Staroccia. A seguire incontro con Daniela Barbiani, Vincenzo Mollica ed Ennio Cavalli.



DOMENICA 4 ottobre ore 16.30 villa Bottini - presentazione dell'antologia del premio letterario Racconti nella Rete 2020 a cura di Demetrio Brandi (Castelvecchi). Maria Elena Marchini incontra gli scrittori Anna Maria Contesini, Salvatore D'Ascenzo, Davide Desantis,, Giovanni Di Prizito, Maddalena Frangioni, Alessandro Lupi, Nicoletta Manetti, Pasqualina Moro, Paola Tindara Paladina, Sandra Puccini, Silvia Roncucci, Raffaele Sesti, Dante Zucchi. A seguire incontro con Carlo Cottarelli.



RAI - Anche quest'anno grazie al patrocinio della RAI, il festival sarà presente in varie trasmissioni e nei TG delle varie testate della Rai. Sarà inoltre realizzato uno speciale da Rai Parlamento. LuccAutori, con la regia di Luca Martinelli, produrrà un video che sarà distribuito a vari circuiti televisivi. La 20^ edizione del premio RACCONTI NELLA RETE parte ad ottobre nel sito www.raccontinellarete.it Una antologia che negli anni è stata il nostro biglietto da visita con presentazioni in molte librerie d'Italia e che ha partecipato alle più importanti rassegne letterarie come il Salone Internazionale del Libro di Torino e "Più libri più liberi" di Roma. Nutrita anche la rassegna stampa, con articoli e recensioni sui principali quotidiani e periodici nazionali. Numerosi anche i passaggi radio e televisivi con gli speciali a cura di Radio Rai e Rai Parlamento.



Oltre agli scrittori esordienti, in questi anni LuccAutori ha ospitato grandi personaggi come Dacia Maraini, Lidia Ravera, Sergio Zavoli, Vittorino Andreoli, Alda Merini, Arrigo Petacco, Alain Elkann, Maurizio Maggiani, Piero Badaloni, Francesco Alberoni, Pino Caruso, Barbara Alberti, Bruno Lauzi, Antonio Caprarica, Enrico Vaime, Irene Pivetti, Ugo Gregoretti, Sveva Casati Modignani, Giordano Bruno Guerri, Gianluca Grignani, Silvio Muccino, Stefano Zecchi, Piero Angela, Carlo Verdone, Francesco Guccini, Enrico Vanzina, Roberto Vecchioni, Roberto Giacobbo, Giancarlo Governi, Maurizio Nichetti, Alberto Matano, Osvaldo Bevilacqua, Bruno Gambarotta, Lello Arena.



Il festival LuccAutori gode del patrocinio e sostegno del Comune di Lucca, della Provincia di Lucca, della Regione Toscana, RAI, Fondazione Mario Tobino, Centro per il libro e la lettura, Buduàr – almanacco dell'Arte leggera, Fondazione Giovanni Pascoli, Rotary club Lucca, Cesvot, Premio letterario Casinò di Sanremo "Antonio Semeria", AIDR Associazione Italiana Digital Revolution, Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Caffè Incas, Strada del vino e dell'olio Lucca, Montecarlo e Versilia, Unicoopfirenze.



Per informazioni sul programma di LuccAutori e per partecipare al 20° premio Racconti nella Rete vedere il sito ww.raccontinellarete.it - tel. 0584 651874. Associazione culturale LuccAutori.