Barga



Il "giallo" di Daniele Venturini protagonista a Villa Gherardi

venerdì, 11 settembre 2020, 09:29

Grande successo ieri pomeriggio per la presentazione del terzo romanzo di Daniele Venturini, "Tenax rosso fuoco" (Studio Byblos), nel giardino di Villa Gherardi a Barga per il "Tra le righe del noir".



Alla presenza di un folto pubblico, lo scrittore gallicanese ha riportato il pubblico sulle orme del commissario Tenax che tra Ferrara, Comacchio, compie una serie di indagini tra spaccio di droga, l'incendio di uno stabilimento balneare e uno strano caso che li porterà a sfiorare la terribile strage di Srebrenica accaduta nel 1995 in Bosnia.



Con Venturini, erano presenti sul palco i colleghi scrittori Beppe Calabretta, Marco Bonini e Franco Fantozzi, ognuno per presentare il proprio giallo. L'evento, che rientra nel programma delle letture barghigiane di "Voltiamo pagina", si è tenuto nel rispetto delle norme anti-Covid ed ha preceduto le presentazioni del "Garfagnana in Giallo Barga noir", che si terrà a fine novembre sempre a Barga.



"Ringrazio la sindaco Caterina Campani e Andrea Giannasi, per l’organizzazione dell’evento - ha commentato a fine serata lo scrittore Venturini -. Un plauso va anche agli altri tre colleghi scrittori, per i loro romanzi".