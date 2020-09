Barga



Lega: "Salvini e Ceccardi a Barga un successo, possibile replica a Castelnuovo"

mercoledì, 9 settembre 2020, 13:12

Dopo la manifestazione di ieri a Barga, con la presenza del leader della Lega Matteo Salvini, della candidata alla carica di governatrice della Toscana Susanna Ceccardi e dei candidati alla carica di consiglieri regionali, il commissario della sezione Lega Salvini Premier Luigi Pellegrinotti e il responsabile delle relazioni esterne Damiano Simonetti, analizzano i dati della manifestazione.



"La manifestazione - dichiarano Pellegrinotti e Simonetti - è riuscita benissimo, sia in termini di organizzazione dell’evento (allestimento strutture tra cui la zona dedicata agli anziani e ai diversamente abili con tanto di assistenza, personale preposto, sicurezza) che di presenza di pubblico nella piazza Pascoli (era piena, ma limitata dalle norme anti Covid-19) e nelle zone adiacenti".



"Non è stato facile portare Salvini a Barga - sottolinea Pellegrinotti -, io, Damiano e il commissario provinciale Andrea Recaldin abbiamo fatto il possibile e ci siamo riusciti. La scelta di Barga è stata per noi strategica per i vari motivi politici (“casa” del senatore del Pd e capogruppo in senato Andrea Marcucci) che essa assume nella Mediavalle e Garfagnana. Pensando che la manifestazione è stata effettuata in un giorno feriale, alle 9.30 del mattino, vedere così tante persone ci ha riempito di orgoglio e ci ha motivato a continuare su questa strada. Sicuramente una prima tappa di una serie di eventi (possibile una nuova manifestazione a Castelnuovo di Garfagnana con ancora Matteo Salvini e Susanna Ceccardi) che ci vedrà impegnati da qui fino alla fine di questa campagna elettorale".



Simonetti, facendo il punto sull’effetto mediatico che la manifestazione ha avuto, afferma invece: "La manifestazione, come da foto pubblicate sui vari profili di FB, ha ottenuto un successo incredibile di folla, impensabile fino a poco tempo fa una partecipazione così importante, soprattutto in una città come Barga, per la sua importanza politica che ricropre nella nostra valle, segno che qualcosa sta cambiando nel pensiero della popolazione della Mediavalle e Garfagnana. Ho visto persone provenienti dalla Garfagnana, dalla Mediavalle e da altre parti della provincia, segno che vi è un senso di partecipazione. Luigi ed io siamo stati sommersi da messaggi di persone che si scusavano per non essere venute per motivi di lavoro o familiari e questo ci ha riempito di orgoglio e forza per le prossime manifestazioni che andremo ad organizzare. Unica pecca, il poco risalto da parte di Tv locali e giornali per questo evento, che con poche righe e pochi secondi di video, non hanno reso giustizia ad un evento che in realtà ha riscosso un gran bel successo".



Analizzando le tematiche trattate, Pellegrinotti e Simonetti hanno dichiarato come gli interventi di Salvini e Ceccardi siano stati orientati verso i problemi inerenti la Garfagnana e la Mediavalle, trattando in primis il problema dei plessi ospedalieri presenti (Castelnuovo e Barga) e quindi della riforma sulla sanità regionale toscana attuata dalla giunta Rossi uscente. "E’ stato anche affrontato il problema del trasporto pubblico sia su gomma che su rotaia - aggiungono -, che presenta disservizi e mala gestione con ricadute su pendolari e studenti, prossimi all’apertura dei plessi scolastici di ogni grado d’istruzione".



Si è parlato di ambiente, di rifiuti, e qui Pellegrinotti e Simonetti, intendono spendere alcune parole: "L’intervento di Salvini è stato molto preciso e diretto sul problema. Alcuni hanno cercato di stravolgere l’intervento riproponendo il problema del termovalorizzatore di Kme, strumentalizzando le parole di Salvini per utilizzarle in questa campagna politica, per istigare alla paura la popolazione ad una nuova apertura a favore di questo impianto. Vogliamo precisare che l’intervento di Salvini (chi era presente ha potuto sentire) era diretto al fatto che i toscani pagano la tassa dei rifiuti più alta d’Italia e che la questione rifiuti non è stata affrontata dalla giunta regionale Rossi in questi anni, lasciando di fatto ai cittadini questo danno in termini di esborso economico. Salvini ha ribadito l’importanza nella realizzazione di impianti, che, in altre realtà europee, portano ad avere ricchezza dal trattamento di questi rifiuti creando reddito e quindi meno tasse per le famiglie in piena sicurezza per ambiente e popolazione".



"La Mediavalle e la Garfagnana - concludono -, vista la loro conformazione geografica, hanno già dato in passato il loro contributo e vanno tutelati, ma si devono trovare zone adeguate a basso impatto ambientale, civile, e agricolo in maniera tale da poter costruire impianti moderni in tutta sicurezza com’è tutt’ora presente nei paesi del Nord Europa, paesi capofila nella salvaguardia dell’ambiente e della salute dei propri cittadini".