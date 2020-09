Barga



Maffucci presenta il suo libro "1° Rally dello Zoccolo"

giovedì, 17 settembre 2020, 15:44

Sabato 19 settembre a Lucca in Via del Brennero Moreno Maffucci presenterà il suo libro "1° Rally dello Zoccolo" presso la Concessionaria Lunatici. Ospite d'eccezione dell'evento sarà Carlo Cassina.

La prima edizione del Rally dello Zoccolo vide sfidarsi 118 iscritti che fecero rombare i motori delle auto lungo le strade da Segromigno in Monte fino a Villa Mansi. Il Rally dello Zoccolo si trasformò in poco tempo in una grande manifestazione.

Moreno Maffucci, classe 1973, è appassionato di Rally e di storia locale. Dopo vari libri storici, Maffucci ha pubblicato nel 2018 "Rally Il Ciocco 1976-2017" e nel 2019 "Ciocco Terra 1993".