Opera Barga collabora con il Teatro del Giglio: nuove date del festival

giovedì, 3 settembre 2020, 12:49

di tommaso boggi

Pronta a partire la seconda parte di Festival Opera Barga, che ha visto le sue prime date a luglio e che adesso si presenta per la fine di questa estate barghigiana con una collaborazione assieme al Teatro del Giglio di Lucca, dove si terranno alcune delle serate.



Il sindaco Caterina Campani ha da subito ringraziato il Teatro del Giglio: "Opera Barga è una realtà importante sul nostro territorio e questa è un'opportunità di portare Opera Barga anche fuori dal comune". Il primo cittadino ha poi espresso la sua soddisfazione per questa edizione riuscita nonostante l'emergenza da Covid-19 e le restrizioni che ne sono derivate.



Nicholas Hunt, storico organizzatore del festival è poi sceso nei dettagli dell'evento: "Opera Barga non ha mai fatto concerti a settembre e questa è una novità e un rischio, noi abbiamo accettato la sfida. I concerti a Barga saranno tutti alle 19 della sera per evitare le ore fredde, nel giardino di Villla Gherardi. Abbiamo studiato questa formula diversa - continua Hunt - abbiamo pensato di trasportare quelli che sono i rappresentanti storici del festival a Lucca, dove confidiamo possano avere un pubblico più vasto, mentre a Barga abbiamo concentrato i nostri sforzi nell'invitare giovani musicisti lucchesi, una categoria molto colpita da questo periodo" ha concluso Hunt.



Le date a Barga saranno l'8, l'11, il 12 e il 13 settembre con un ingresso a 5 euro, mentre a Lucca i concerti inizieranno mercoledì 16 presso l'Orto Botanico alle ore 21, con altre tre date nella stessa location il 20 ed il 23, per poi spostarsi presso l'Auditorium San Francesco per la serata dalle ore 18 del 27 settembre, al costo di 10 euro a biglietto.



Giovanni Del Carlo, amministratore unico del Teatro del Giglio, ha presenziato alla conferenza esprimendo grande soddisfazione per questa collaborazione:"diciamo sempre che vogliamo collaborare con le eccellenze del territorio ed Opera Barga è una di queste, il Teatro - ha concluso Del Carlo - vorrebbe essere sempre più un teatro del territorio e non solo del comune di Lucca".