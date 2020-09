Barga



Premio “Giovanni Pascoli - L’Ora di Barga": fuori il bando

martedì, 1 settembre 2020, 08:31

E' uscito, con la riapertura delle scuole e la ripresa di tante attività culturali, il bando della ottava edizione del Premio Nazionale di poesia “Giovanni Pascoli – L’Ora di Barga" organizzato e curato da Unitre Barga, il Comune di Barga, la Proloco, la Fondazione Giovanni Pascoli, Tra le Righe Editore con il patrocinio di ISI Barga e la Commissione Pari Opportunità. Il Comitato del Premio aveva deciso di rimandare l'uscita del Bando programmata per lo scorso marzo in rispetto alla grave situazione COVID 19. E ora dopo mesi di attesa, il Comitato è lieto di presentare il concorso con una nuova scadenza, il 31.12.20 e la cerimonia di premiazione in Aprile 2021 in abbinamento con altre ricorrenze pascoliane.

Il bando si articola in 3 sezioni:



Sezione A: Poesia Inedita a tema libero o ispirata ai seguenti temi pascoliani:

Il Fanciullino - poesie dedicate all’infanzia; Mariù - poesie dedicate alla donna;

Gulì - poesie dedicate agli animali; Caprona - poesie ispirate alla natura e all’ambiente agreste; I Poemetti - poesie in rima.

Sezione B: Poesia Edita - tema libero

Sezione C: Giovani

I giovani nati dopo il 31 Maggio 2002, potranno partecipare ad entrambe le suddette sezioni e sono ammessi anche elaborati di gruppo o di classe.

Le opere partecipanti dovranno essere inviate entro il 31 Dicembre 2020 al: Comitato del Premio Giovanni Pascoli c/o Biblioteca Comunale “F.lli Rosselli”, Villa Gherardi, Via dell'Acquedotto 18 - 55051 Barga (LU) oppure per email a premiogiovannipascoli@virgilio.it ad eccezione delle opere edite, che devono pervenire solo per posta in formato integro.

A parziale rimborso delle spese organizzative è richiesto un contributo di Euro 15,00

per la partecipazione alle sezioni A (Poesia inedita) e B (Poesia edita) mentre per la sezione C (giovani) non viene richiesta nessun contributo.

Per richiedere il bando completo basta rivolgersi al Comitato del Premio: premiogiovannipascoli@virgilio.it oppure scaricarlo dai siti e/o dalle pagine fb degli enti organizzatori.