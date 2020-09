Barga



Pullman incastrato lungo la strada al Ciocco: liberato dai vigili

sabato, 19 settembre 2020, 20:24

Nel tardo pomeriggio di oggi, i vigili del fuoco di Castelnuovo di Garfagnana sono intervenuti all'interno della tenuta del Ciocco, dove in questi giorni si svolge una competizione di mountain-bike, per un autobus di un team ciclistico che, avendo intrapreso al ritorno una strada diversa da quella percorsa durante la salita, si è trovato ad affrontare un tornante stretto in pendenza ed è rimasto incastrato con la parte anteriore sull'asfalto senza riuscire più ad avanzare. Il mezzo non poteva nemmeno procedere in retromarcia perché, a causa della forte pendenza, aveva poca aderenza sull'asse posteriore e le ruote slittavano.



I vigili sono giunti sul posto con due veicoli ed hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area dell'intervento, facendo allontanare le persone presenti; hanno quindi effettuato con un loro mezzo un traino, facendo sì che il pullman uscisse dall'impasse. Dopo di ciò, gli operatori hanno infine provveduto a far effettuare la manovra in una zona più comoda così da riprendere finalmente la marcia.



A. C.