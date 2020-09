Barga



Regionali, soddisfatto il Pd di Barga: "Continuare su questa strada"

martedì, 22 settembre 2020, 10:51

Soddisfazione viene espressa dal Pd di Barga sui risultati delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre. Per bocca del proprio segretario comunale, Marco Bonini, il partito sottolinea l’importante risultato di domenica e lunedi, che ha visto il Pd tornare ad essere il primo partito nel comune barghigiano, con una percentuale che sfiora il 35%.



"A livello generale - afferma Bonini -, grande soddisfazione viene espressa per la netta affermazione, in Regione, del neo presidente Eugenio Giani e per le tantissime preferenze ottenute, in provincia di Lucca, dai consiglieri eletti Mario Puppa e Valentina Mercanti".



"E' evidente - conclude il segretario comunale - che le scelte fatte, di un sensibile rinnovamento, sono risultate quelle giuste e che sarà importante continuare a lavorare su questa strada. Infine un ringraziamento viene espresso ai vertici del partito locale, a tutti gli iscritti e simpatizzanti e soprattutto ai tanti giovani che in queste settimane si sono impegnati dimostrando di apprezzare le scelte fatte".



Bonini comunica, inoltre, che a brevissimo sarà convocato un incontro per analizzare il buon risultato e programmare gli obiettivi futuri.