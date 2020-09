Barga



Rientro in classe, Bocci (Isi Barga): "Dovremo migliorarci strada facendo"

domenica, 13 settembre 2020, 15:01

di viola pieroni

Anche l’Isi Barga è pronto per la riapertura delle scuole che, in Toscana, è fissata per lunedì 14 settembre. Con la dirigente Iolanda Bocci, la Gazzetta ha approfittato per fare il punto della situazione a meno di 24 ore dalla prima campanella.



“C’è voluta l'intera estate per organizzarsi - esordisce la preside -, per disporre le aule in modo da rispettare il distanziamento e per dotare le classi di Lim e Smart TV in modo che i ragazzi abbiano la possibilità, in caso di bisogno, di seguire le lezioni con la didattica a distanza: le lezioni infatti sono iniziate il primo settembre con i recuperi in presenza e già alcuni ragazzi, impossibilitati a causa dei trasporti a seguire in classe, hanno avuto la possibilità di seguire da casa le lezioni”.



La dirigente scolastica ha poi spiegato come si sia studiato nei minimi dettagli anche come disporre le classi per le entrate e le uscite, che saranno scaglionate: “I ragazzi entreranno a gruppi ogni cinque minuti e per tutta la prima settimana ci dedicheremo all’accoglienza delle classi, spiegando agli alunni come funzionerà questo nuovo anno scolastico. Innanzitutto - spiega Bocci - le varie parti dell’Istituto sono state divise per colore e ogni ragazzo avrà un braccialetto in silicone del colore della propria sezione, in modo da evitare assembramenti e favorire la localizzazione (nel malaugurato caso che, purtroppo, si presenti un caso di Covid-19): questi braccialetti riportano una scritta che, secondo noi, è di grande importanza, ovvero “Ad maiora Semper”, frase che racchiude lo spirito che attualmente i ragazzi e anche noi dobbiamo avere per continuare a lavorare in sicurezza, migliorando ogni giorno. Domani (lunedì 14 entreranno) le prime e le quinte dell'alberghiero, e a seguire nei giorni seguenti anche le altre, in modo da poter spiegare a tutti i ragazzi come muoversi attraverso i padiglioni. In conclusione, arriveremo al 21 settembre con tutti e 1054 i ragazzi in aula, con turni per la ricreazione in classe, all'aperto e in corridoio, in modo da dare la possibilità a tutti di uscire all'aria aperta”.

La dirigente dichiara che l'incontro conclusivo di ieri con i rappresentanti dei genitori e il personale scolastico è stato di grande conforto: “Dovremo migliorarci strada facendo - conclude la preside - perché tutto è in continuo mutamento, eppure siamo consapevoli di poterci permettere di essere soddisfatti del lavoro svolto: come disse Seneca, illustre autore latino, “il timore avrà sempre argomenti, ma tu scegli la speranza”.