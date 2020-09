Salvini a Barga, Paolinelli (Ugl): "Autotranvieri presenti"

Altri articoli in Barga

martedì, 8 settembre 2020, 09:50

Tanta gente stamattina in Piazza Giovanni Pascoli, a Barga, per l'arrivo del leader leghista Matteo Salvini e della candidata presidente della Regione Toscana Susanna Ceccardi. Video

sabato, 5 settembre 2020, 15:04

Uno striscione è stato affisso da anonimi nella notte sulle mura della cittadina di Barga, dove il leader leghista Matteo Salvini farà tappa martedì 9 settembre. Il commento di Luigi Pellegrinotti, commissario Lega

venerdì, 4 settembre 2020, 16:26

Un nuovo caso in Valle del Serchio stando al bollettino giornaliero diffuso dall'Asl: nel comune di Barga, si tratta di un contatto di caso

giovedì, 3 settembre 2020, 12:49

Pronta a partire la seconda parte di Festival Opera Barga, che ha visto le sue prime date a luglio e che adesso si presenta per la fine di questa estate barghigiana con una collaborazione assieme al Teatro del Giglio di Lucca, dove si terranno alcune delle serate

giovedì, 3 settembre 2020, 12:45

Martedì 8 settembre, alle ore 9.30, il senatore della Lega Matteo Salvini terrà un comizio a Barga, in piazza G.Pascoli, per presentare i candidati al consiglio regionale della Valle del Serchio

mercoledì, 2 settembre 2020, 12:29

In questi giorni è a Barga Daniele Bottelli, impegnato in un cammino per sensibilizzare le persone che incontra e promuovere così una raccolta di fondi. La sua speranza è che questo cammino diventi metafora del percorso di guarigione per i bambini colpiti dalla leucemia