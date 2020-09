Barga



Salvini e Ceccardi a Barga: "Mandare a casa il Pd in Toscana"

martedì, 8 settembre 2020, 09:50

Tanta gente questa mattina in Piazza Pascoli a Barga per l'attesa visita del segretario della Lega Matteo Salvini e della candidata a presidente della regione Susanna Ceccardi. Tra la folla riconoscibili i volti di Yamila Bertieri, consigliere comunale leghista a Borgo a Mozzano, Massimiliano Baldini, responsabile enti locali, Damiano Simonetti, responsabile relazione esterne, Andrea Recaldin, commissario provinciale, Luigi Pellegrinotti, commissario per la Valle e Elisa Montemagni, consigliere regionale.



La prima a prendere la parola è stata Ceccardi che dal palco ha dichiarato: "A Barga abbiamo un'eccellenza nel campo della sanità ma, da Firenze, Rossi e Saccardi vogliono tagliare ulteriormente i fondi ai piccoli sanitari penalizzando ancora di più le aree periferiche ed i nostri anziani, un totale disinteresse perché si vuole accentrare tutto nei grandi plessi ospedalieri. Noi dobbiamo tutelare il diritto alla vita".



E ancora: "A breve il trasporto pubblico toscano sarà affidato ad una multinazionale francese con un bando da 4 miliardi di euro escludendo tante aziende di trasporto toscano, i bandi devono essere fatti bene che favoriscano le aziende locali, che favoriscano i lavoratori toscani!"



Salvini è montato sul palco accolto dagli appalusi con una maglia azzurra con la scritta bene in vista "Barga". Così ha esordito: "La regione Toscana è una delle più care in Toscana per smaltimento rifiuti. Non capisco perché l'immondizia di Barga debba costare di più dell'immondizia di Treviso, Milano e Bologna. Non è sfortuna. E' perché in Toscana sui rifiuti non hanno fatto niente per 50 anni. Non hanno completato il ciclo della valorizzazione dei rifiuti. Parlano di ambiente e li mettono in discarica".



E poi sulle infrastrutture: "Lunghetta arrivare da Firenze a Barga. Quantomeno un collegamento ferroviario decente tra Lucca e Firenze penso possa essere meritato".



Presente anche qualche contestatore con cartelli.



Notizia in aggiornamento

