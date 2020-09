Barga : san pietro in campo



Scontro auto-scooter, ferito un ragazzo

giovedì, 10 settembre 2020, 12:48

Brutto incidente questa mattina, intorno alle 10.30, nella frazione di San Pietro in Campo, nel comune di Barga. A seguito di uno scontro tra un'auto, guidata da una donna, e uno scooter, guidato da un ragazzo di 15 anni, quest'ultimo ha riportato una sospetta frattura esposta al femore ed è stato trasferito, in codice rosso, all'ospedale di Lucca con un mezzo della Misericordia di Castelnuovo.



Sul posto, per i rilievi, una squadra dei carabinieri della stazione di Barga. Il ragazzo non è in pericolo di morte.