Barga



Solidarietà in musica per il GVS

domenica, 13 settembre 2020, 15:33

Una stupenda serata musicale con tanti giovani artisti sul palco per il G.V.S. “Giovani in concerto per il G.V.S.”.



Una serata da sogno organizzata dal G.V.S. nell'ambito del progetto “Opportunità ludico sportive e musicali per un tempo più libero” grazie alla fattiva collaborazione del direttore Artistico Maestro Roberta Popolani che ha curato ogni minimo particolare. Grazie alla sua sensibilità e generosità, in poco tempo, ha messo insieme un nutrito gruppo di giovani artisti che hanno abbracciato la causa esibendosi a titolo gratuito, per puro volontariato e solidarietà, a sostegno del G.V.S. ed in particolare dei ragazzi diversabili.



Eccezionale la partecipazione di pubblico (circa 200 persone) che ha generosamente sostenuto il G.V.S. con le proprie offerte.



La platea allestita nell'area antistante la chiesa del Sacro cuore, nel rispetto delle misure anti covid, come disegnata , ha visto occupate tutte le sedie. Il Presidente Francesco Feniello ha illustrato gli scopi della serata e ha ringraziato tutti i presenti in primis i ragazzi del G.V.S., successivamente l'Amministrazione Comunale rappresentata nella circostanza dall'Assessore Giannotti Sabrina, i consiglieri di maggioranza e quelli di minoranza del Comune di Barga presenti alla cerimonia, il Sindaco di Bagni di Lucca Paolo Michelini, il Proposto di Barga Don Stefano Serafini, il Governatore della Misericordia di Barga Enrico Cosimini, L'ASBUC di Barga, la Pro Loco di Barga, i volontari ed i componenti dell'Organo di Amministrazione del G.V.S.. Un saluto particolare è stato riservato all'ideatore della serata Enrico Peccioli Vice presidente G.V.S., al direttore Artistico Roberta Popolani che è riuscita a trasformare l'idea in uno spettacolo davvero stupendo. Un Grazie di Cuore ai giovani artisti, al Maestro Andrea Anfuso e al Maestro Luca Pieruccioni per la loro presenza ed il contributo artistico di elevato livello che hanno conferito alla manifestazione. Si sono esibiti Elia Barsellotti, Giorgio Dell’Immagine, Federico Lenzi, Maria e Matteo Marcalli, Celeste Nardi, Andrea Pardini, Sofia Pieroni e Gioia Pucci. Ad accompagnarli i pianisti Andrea Anfuso e Luca Pieruccioni.



La manifestazione ha ottenuto il patrocinio del Comune di Barga, dell'Arciconfraternita di Misericordia di Barga, dell'Unità Pastorale di Barga, dell'A.S.B.U.C. e della PRO LOCO di Barga. Hanno dato un tocco magico alla serata le poesie delle poetesse Anita Cheloni e Matilde Estensi alle quali va il nostro più sentito ringraziamento.



Una presenza straordinaria è stata quella del Presidente Onorario Myrna Magrini che ha letto delle bellissime e significative poesie tra le quali una scritta dal Marito il compianto Alberto Bianchi già presidente del G.V.S. . Poesia quest'ultima che ha riportato i ricordi a quegli anni stupendi dove tutti, ragazzi, operatori e componenti del direttivo erano più giovani ed operavano con grande forza ed energia, spirito di sacrificio, altruismo, puro volontariato dedicato esclusivamente alla disabilità ai fini dell'inclusione sociale dei ragazzi diversabili. Gli stessi valori, appena citati, hanno guidato e guidano tuttora i volontari del G.V.S. nella straordinaria opera di assistenza, nei confronti dei ragazzi diversabili, a supporto delle famiglie e degli Enti preposti. Grazie a tutti.